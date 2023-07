¿Qué fue de Conor Maynard? El ídolo juvenil británico que conquistó México

Si fuiste adolescente en la década del 2010, seguro que tus ídolos musicales eran grupos como One Direction, Big Time Rush, The Wanted y solistas como Justin Bieber y Austin Mahone. Muchos de estos están desaparecidos, algunas boybands se disolvieron y ya hasta hicieron su regreso a los escenarios.

En el caso de Justin, sigue lanzando música, aunque ha enfrentado problemas de salud; pero, hay un personaje que fue muy popular, aunque por un tiempo muy corto. Se trata de la estrella fugaz Conor Maynard.

Conor es un cantante británico que lanzó en julio de 2012, su primer álbum de estudio, Contrast, el cual fue muy exitoso y desprendió el tema Can't Say No. Su fama surgió gracias a YouTube, pues subía videos haciendo covers, los cuales llegaron a Ne-Yo, quien se convirtió en su mentor.

El comienzo de su carrera auguraba que Conor se convertiría en una gran estrella de la música mundial de la mano de su disquera Parlophone.

En especial, en México había logrado una gran popularidad con sus temas, pues en aquel entonces, tenía una gran rotación en canales de videos musicales como Telehit y la radio; además, en YouTube sus videos acumulaban millones.

Aunque otros temas de Contrast como Vegas Girl y Turn Around consiguieron popularidad, su siguiente álbum, Covers (2016), pasó sin pena ni gloria. Y es que tras varios intentos de igualar el impacto de sus primeros temas, la fama de Conor se vino abajo y abandonó para siempre las listas de popularidad.

Cabe señalar que en sus ausencias musicales, también se dedicó a la composición, pues escribió canciones para los grupos de Kpop, WayV y BTS. Además, de colaborar con otros artistas como en el tema Whenever (2018) del DJ, Kriss Korss Amsterdam y The Boy Next Door.

Fue hasta este 2023, que Conor, ahora con 30 años de edad, regresa a la música con su álbum +11 Hours, el cual fue lanzado a través de Avex Trax.

Sin embargo, a pesar su regreso, el panorama musical actual parece haber olvidado a Conor.