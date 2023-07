¿Qué falló en The Idol? Una serie incómoda de ver

Una de las series más esperadas del 2023 fue el drama de HBO, The Idol, serie creada por The Weeknd y dirigida por Sam Levinson, el mismo detrás del fenómeno juvenil Euphoria; sin embargo, a diferencia de la protagonizada por Zendaya, la nueva serie no gustó, ni a críticos, así como tampoco al público; ¿la razón?, es incómoda de ver.

La serie es protagonizada por Lily- Rose Depp, quien da vida al personaje de Jocelyn, una perturbada estrella de la música pop, que, para muchos, guardia similitudes con Britney Spears, e incluso, con Selena Gomez, exnovia de The Weeknd.

En la serie se puede ver como Jocelyn intenta retomar su carrera después de haber pasado por una crisis tras el falleciemiento de su madre; su equipo de trabajo está con ella preparando su nuevo sencillo, así como su gira mundial, la cual había cancelado para ingresar a rehabilitación.

Para cualquiera podría resultar interesante ver la caída y ascenso de una estrella del pop; sin embargo, la serie toma un rumbo extraño con la aparición de Tedros ( The Weeknd), un hombre propietario de un club y que busca a jóvenes talentos para trabajar con ellos; aunque al puro estilo de Sergio Andrade, su comunidad es algo así como una secta en la que Jocelyn se ve envuelta.

Sin revelar muchos detalles, la serie tiene un guion incongruente, pero más allá de eso, la excelente actuación de Lily-Rose Depp queda relegada debido al exceso de contenido sexual que tiene la serie, y es que no es novedad ver escenas sexuales en una serie de HBO, el problema radica que en que no tienen ningún sentido, así como tampoco aportan nada a la trama.

Contrario a llamar la atención, en redes sociales podían leerse comentarios negativos en torno a las escenas de la serie.

The Idol pudo ser una versión erótica de A Star Is Born, protagonizada por Lady Gaga; pero terminó por causar odio en el espectador, y es que varias activistas feministas han señalado que la serie se encarga de solamente hipersexualizar la presencia de Depp.

Cabe señalar que la serie iba a ser dirigida por una mujer, Amy Semitz, pero fue despedida porque los ejecutivos y el propio The Weekd, consideraron que la serie tenía una perspectiva demasiado femenina.

Por último, aún no se sabe si habrá una segunda temporada, ya que la primera entrega no obtuvo el resultado esperado, aunque luego de la huelga de Hollywood, tanto de guionistas, como de actores, todo parece indicar que la serie podría quedar cancelada y ser olvidada por HBO.