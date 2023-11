¿Qué está pasando entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel?; protagonizan nuevo escándalo

El actor Adrián Di Monte y su expareja, la actriz mexicana Sandra Itzel, enfrentan un nuevo escándalo, el cual surge tras su separación que hicieron pública luego de haber estado juntos una década.

Fue la actriz de 29 años de edad quien compartió en sus redes sociales un video en donde reveló cómo se está tras el proceso de divorcio que enfrenta, además de señalar que está lidiando con una batalla en soledad y se encuentra rota.

En el video, la actriz, que ha participado en diversas telenovelas, señala que vivió diez años de violencia junto al actor, a quien además señala de "acosador de mujeres, infiel, grosero y manipulador".

Destaca también que fue violentada psicológicamente, además de que acusa al actor de El Maleficio de haberla tratado como "su esclava".

También apunta que el actor Adrián Di Monte le hizo llegar una petición de divorcio fraudulenta, pues la colocaba a ella en desventaja.

"Se me mostraron audios con mensajes muy amenazantes contra mi persona, mensajes en los que se me amenaza con ir a acusarme, a EUA, al lugar de migración, es básicamente donde se sale la residencia, básicamente el sistema migratorio de los Estados Unidos", señala. "Se me amenazó con muchísimas cosas".

"El señor ya no va a tener la comodidad de mi silencio", señala la actriz, quien además denuncia que Adrián no podrá comunicarse con ella a menos de que esté su abogado, o que lo haga a través de medios de comunicación.

Adrián Di Monte responde

Al respecto, Adrián Di Monte se pronunció en un video a través de Instagram, en el que rompió en llanto, y aseguró que aunque le daba "oso" hacer pública su situación personal, para él era su única manera de comunicarse con Sandra Itzel.

El actor señaló que la situación lo está afectando tanto en su trabajo, como su salud mental.

Además, señala que lo dicho por la actriz son mentiras.

Cabe señalar que el actor eliminó el video más tarde, sin embargo, ya era tarde, pues había sido replicado en otras redes sociales.

Sandra volvió a lanzar otro video en el que le responde a Adrián, en donde señala su hartazgo ante la situación.

Dijo sentirse indignada ante el hecho de que el actor se esté victimizando.

"Es un especialista en arruinar mis días", dijo la actriz.