'Que de perdido le llame el director de Cuencas Centrales a la alcaldesa para saber si habrá o no recursos'

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, llamó al Organismo de Cuentas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a informar si llegarán o no los recursos para las obras hidráulicas que requiere el municipio en torno al proyecto de Agua Saludable, a fin de evitar que “truenen las líneas”, una vez que se distribuya el agua de las presas, y al asegurar que no se tienen los recursos ante el adeudo heredado ante la CFE por casi 200 millones de pesos.

La edil aunque consideró que el proyecto es plausible al 100 por ciento, dijo no tener conocimiento de “absolutamente nada” y que la información con la que cuenta, es porque la ha obtenido por sus medios.

“… Yo estoy a favor del proyecto de Agua Saludable pero estoy en contra de Conagua de acá de La Laguna que no informa si van a llegar los recursos… entonces yo creo y hago un llamado muy respetuoso al director de Conagua que nos vaya informando aquí a Gómez Palacio si van a llegar los recursos o no”, fue el llamado de la alcaldesa gomezpalatina.

“De saliva no”, dijo enérgica la alcaldesa, sobre el tema de los recursos.

Y es que comentó que los proyectos hidráulicos ya se presentaron, “tenemos todo presentado, es nada más que nos digan si van a llegar los recursos, porque yo estoy como lo he dicho, estoy a favor del Proyecto de Agua Saludable, pero sí es necesario que alguien informe de perdido”.

La alcaldesa comentó que con este proyecto en marcha, para los siguientes 50 años no se tendrán problemas de abasto.

“Es un mega proyecto buenísimo pero cómo le vamos a hacer los municipios para la hora de la introducción de las líneas de drenaje van a tronar todas”, recalcó.

Es por ello que hizo un llamado al director general del Organismo de Cuencas Céntrales del Norte, Eduardo Aarón Fuentes Silva a que se comunique con ella y conocer los detalles.

"Para ver si puede de perdido echarme una llamadita para poder tener una reunión con él y que nos diga si van a llegar, cuánto va a llegar, a través de quién, o va a ser directa la asignación o de plano no va a haber dinero, no nos va a llegar nada; deben de tomar cartas ya en el asunto porque este proyecto no puede pararse”, recalcó.

Y sobre todo porque aseguró que el proyecto no tiene los recursos para hacer frente a dichos proyectos.

“El proyecto es para mejora de las redes ahorita nosotros no tenemos recursos para hacer, eso tenemos una deuda que nos dejó la anterior administración de 192 millones de pesos en Comisión Federal de Electricidad, cómo le hacemos”, cuestionó.