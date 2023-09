¡QUE COMIENCE EL ESPECTÁCULO Y QUE COMIENCE LA SERIE DEL REY!

En mis casi doce años que tengo redactando en todo lo que me apasiona del fascinante mundo del deporte, nunca me había encontrado en que tenía que hacer mención de dos disciplinas que me quitan el sueño ya que hoy se dará la patada inicial de la temporada 2023-24 de la gala más fascinante que existe en la galaxia como lo es la NFL, así como también el día mañana viernes, empieza la llamada "Serie del Rey", en donde estos incondicionales peloteros con el uniforme de color guinda, ya pusieron de fiesta a toda nuestra querida Comarca Lagunera después de dejar en el camino a organizaciones tan poderosas como los Sultanes, los Toros y ahora recientemente a los Tecolotes por lo que, el último recorrido de bases, se llama Pericos de Puebla y que, de acuerdo a lo que se ha vivido, está el sueño más que vigente para romper una sequía que data ¡desde el año 1950! sin acariciar la gloria en el "rey de los deportes" en nuestro país.

Y como ya es una tradición en el futbol americano profesional, son los actuales campeones como en este caso los Jefes de Kansas City, los encargados de poner en marcha la campaña que culminará en el próximo mes de febrero del 2024 en la Allegiant Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders en el Súper Tazón LVIII por lo que los monarcas vigentes, le harán los honores a un equipo que llamó mucho la atención la temporada anterior como son los Leones de Detroit.

Pero es indudable que el rótulo principal en este inicio de temporada, es el manjar que tendremos el próximo lunes por la noche (día triste para Estados Unidos y en todo el mundo) con la visita de los Bills a Nueva York para enfrentarse a los Jets (Josh Allen contra Aaron Rodgers) anunciando un éxito certificado pero también, como será el desempeño del profundo Damar Hamlin que, como ya sabemos, le devolvieron la vida los heroicos médicos del hospital de Cincinnati en un partido de la temporada pasada.

Un partido del jueves como ya lo mencionamos, más cinco encuentros el domingo al mediodía, así como ocho juegos más de este día 10 por la tarde y otro un tiempecito después y agregando el del lunes por la noche, prepararán el terreno para otra temporada de la NFL llena de intriga y ¿Repetirán Patrick Mahomes y los Jefes? ¿Podrá Rodgers devolverle la gloria a Manhattan? (Él y Mahomes se reunirán por primera vez esta temporada, en la semana 4).

Y sin duda lo que se encuentra de moda en nuestra región, son los Algodoneros que mañana en el Revolución comenzarán a tejer el sueño de todos aquellos que nunca hemos visto la gloria máxima en el circuito de verano del beisbol con nuestro representante y que han sacado a relucir la casta para demostrarle a todo mundo, que en La Laguna también se juega beisbol de auténtica calidad, pero que tendrán a unos Pericos que nada más y nada menos, dejaron en el camino a los todavía campeones Leones y en solo cinco encuentros.

Los Pericos lograron su último título en el año del 2016 bajo el mando de Cory Snyder venciendo a los Toros en seis juegos y un año después, perdieron la llamada Serie del Rey frente al mismo equipo de la frontera ahora en cinco partidos, mientras que los Algodoneros y como ya sabemos, no logran levantar el título desde el año 1950 dirigidos en aquel tiempo, por el inolvidable Guillermo Garibay Fernández que, sin duda, será un honor y orgullo dedicarle el campeonato.¿Y saben qué? Que viva el beisbol y la NFL.

Rodolfo Cerpa [email protected]