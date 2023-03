'Qué comentarios más misóginos', Belinda responde a las críticas tras ser tachada de exagerada

Belinda responde tras ser duramente criticada por decir que se había lastimado de la espalda luego de que un fanático se abalanzara estrepitosamente sobre ella en pleno concierto.

Fue este lunes cuando Belinda vivió un incómodo momento luego de que un hombre se subiera al escenario y abrazara fuertemente a la cantante a la mitad de su presentación. En las imágenes se ve como el sujeto se aferraba a la actriz y posicionaba su cabeza en su pecho, mientras que Belinda trataba de controlar la situación como podía.

Tras este momento, la ex de Christian Nodal utilizó sus redes sociales y contó que este momento le había ocasionado un poco de temor. "En el concierto de hoy se subió una persona al escenario casi me tira y me lastimo, además del susto que me lleve, me duele mucho la espalda".

Estas palabras causaron gran disgusto en ciertos usuarios, quienes tacharon de exagerada a la cantante:

"Que exagerada la Belinda, ojalá la hubiera tumbado el fan para que de veras diga que le lastimo la espalda. Pero nadie tiene la culpa más que los fans por apoyar a esta clase de artistas que nomas viven por hacer dinero y no para darle gusto a sus fanáticos", escribió el influencer Beto Razcón.

Esto provocó que mediante su cuenta de Instagram, y como pocas veces lo hace, Belinda respondiera a este mensaje y a las olas de críticas en su contra: "Vean el video y saquen sus conclusiones, qué comentarios más misóginos, por eso la sociedad está como está, por personas como usted que no tiene ningún respeto por las mujeres".

"Ojalá la hubiera TUMBADO, ay señor, qué bonito mensaje da a la gente, fomentando la agresión, Primero aprenda a escribir, a entender los signos de puntuación y usar el raciocinio para no quedar como un payaso misógino. Tómelo de le mejor manera, le va a servir de mucho en su trabajo".