Putin aprueba la reelección del gobernador de la región anexionada de Lugansk

El presidente ruso, Vladimir Putin, apoyó hoy la reelección del gobernador interino de la anexionada región ucraniana de Lugansk, Leonid Pásechnik, de cara a los comicios del 10 de septiembre, que se celebrarán pese a la guerra en Ucrania.

"Respecto a las elecciones venideras, se trata de una tarea difícil, la de organizar este trabajo en las condiciones en las que ustedes se encuentran. Pero con ayuda del centro federal, lo lograrán, sin lugar a dudas", afirmó en una reunión sostenida en el Kremlin y difundida por la televisión estatal rusa.

Según el mandatario, "lo más importante en cualquier campaña electoral es mostrar a la gente que todo vuestro equipo está listo y es capaz de dar solución a las tareas que enfrenta vuestra república en interés de la gente que habita en este territorio".

Putin destacó que "existe cierto retorno" de habitantes de esta región que se habían marchado debido a las hostilidades.

"Por ello, sin lugar a dudas, le deseo lo mejor y le ayudaremos sin falta", zanjó.

Calificó la situación en el frente, donde el Ejército ucraniano lleva a cabo una contraofensiva desde hace dos meses, de "estable".

"A veces miro lo que hace el bando contrario y me da la impresión de que no consideran suyos a sus soldados y los empujan a los campos minados, bajo el fuego de nuestra artillería, se comportan como si estos no fuesen sus conciudadanos", dijo.

Además, la agencia oficial RIA Novosti, informó de que Putin se reunió en la madrugada con el gobernador interino de la también anexionada región de Zaporiyia, Leonid Pásechnik, quien rindió cuentas ante el mandatario de los preparativos para las elecciones.

"Preparamos medidas adicionales dirigidas a garantizar la seguridad durante las elecciones", aseguró el líder interino de la sureña Zaporiyia, donde las tropas rusas han liberado varias localidades desde el inicio de la contraofensiva el 4 de junio.

En particular, señaló que la Guardia Nacional rusa vela por la protección de los representantes de las comisiones electorales regionales y de las sedes electorales.

El 10 de septiembre está previsto que se celebren en Rusia elecciones parlamentarias, regionales y municipales, como parte de las cuales se ha anunciado que se elegirá a representantes locales en las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

En vistas a ello la Rada Suprema (Parlamento unicameral) de Ucrania aprobó una moción por la que apela a todos los parlamentos y gobiernos a nivel mundial para que no reconozcan estas elecciones.

Los legisladores ucranianos denunciaron que Rusia ha convertido su sistema electoral en "una herramienta para justificar la agresión armada contra el país vecino y la legalización de la anexión ilegal de los territorios ocupados de forma temporal y para socavar la confianza en las instituciones democráticas".