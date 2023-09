Punta del Este acogerá en 2024 Ucrania y Polonia podrían llegar

La costera Punta del Este acogerá entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2024 "Agro en Punta Expo & Business", una feria del sector agroexportador que, de la mano de rondas de negocio y locales expositivos, busca atraer a empresarios de todo el mundo y posicionar a Uruguay como un "hub" regional.

Así lo destacaron durante una presentación en Montevideo los organizadores y promotores del evento, que tendrá lugar durante la próxima temporada estival del país sudamericano en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

"Tras 15 años de experiencia en el sector agropecuario asesorando externamente a empresas del sector agropecuario detectamos una necesidad de un producto que fuese algo más parecido a lo que hay en el mundo y abordara más el tema de la exportación", indicó el director del foro Marcelo Bascialla.

Según el empresario, este fue el motivo que llevó a la creación de "Agro en Punta", que, añadió, busca "cubrir ese espacio agroexportador que hoy no tiene Uruguay in situ", pues si bien hay exposiciones agroindustriales, no están enfocadas en la exportación.

Bascialla apuntó que el evento tendrá su foco por un lado en los "foros de integración regional" y la "muestra agroindustrial" y por otro en la agroexportación, con "más de 150 stands (puestos) de promoción de bienes y servicios".

El ministro de Agricultura ucraniano, Mikola Solski, anunció que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo polaco, Robert Telus, para solucionar la disputa entre los dos Gobiernos a raíz de la extensión del veto de Varsovia a las importaciones de productos agrícolas ucranianos.

"Los ministros hablaron de la situación, y también de la propuesta de Ucrania sobre su regulación, y acordaron encontrar una solución que tenga en cuenta los intereses de ambas partes", se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Agricultura ucraniano.

La propuesta ucraniana a la que hace referencia la nota pasa por que Kiev y los Gobiernos de los cinco países que han limitado las importaciones de trigo, maíz, colza y girasol ucranianos pacten permitir un determinado volumen de importaciones agrícolas procedentes de Ucrania.

"Las partes han reafirmado sus relaciones estrechas y constructivas", dice la nota del Ministerio ucraniano, que explica también que los dos ministros se han comprometido a buscar fórmulas para seguir cooperando en materia de exportaciones.