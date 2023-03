Pumas perdió ante Cruz Azul por 'un descuido', asegura el director técnico Rafa Puente

Pumas llegó a seis derrotas en el Clausura 2023 tras caer (1-0) contra Cruz Azul, resultado que desde la perspectiva del técnico Rafa Puente fue por un descuido.

"Es un descuido sobre la hora y el rival se lleva los tres puntos", señaló el estratega.

Puente del Río reiteró que el gol de Alonso Escoboza fue "un acierto del rival, teníamos un plan de partido definido, era la capacidad de colgar el cero atrás y partimos del orden, lo ejecutamos casi a la perfección".

Al respecto de los rumores de su salida de Pumas, Puente se limitó a decir que "Nos ocupamos de trabajar, de dar las mejores y no nos desgastamos (en rumores) porque eso te paraliza y dejas de hacer bien tu trabajo".

Pumas en total había recibido 21 goles previo a su visita en el estadio Azteca, por ello Puente recalcó cuál era el plan del equipo la noche de este sábado, mismo que al desarrollarse exhibió la falta de gol del equipo.

"Al estar sólidos en defensa aquejamos una carencia en fase ofensiva, no tuvimos tantas opciones y me parece que tuvimos algunas aproximaciones y no concretamos", analizó Puente.

El técnico de los Felinos reconoció que hay frustración en el vestidor luego de no conseguir los resultados que quisieran y más, porque están fuera de la zona de repechaje, este sentimiento considera que es favorable porque muestra el carácter de los jugadores.

"Me preocuparía si después de perder están sin el semblante que viste, hay frustración y eso lleva a esos semblantes", compartió.