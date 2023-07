Secretario de Asuntos Laborales de la Sección 87 del SNTSA aseguró que hay personal con sueldos inferiores a sus especialidades.

Hay poco más de 300 trabajadores de contrato en la región lagunera de Coahuila que se encuentran laborando sin segundo periodo vacacional y con la incertidumbre de que en cualquier momento "pueden ser corridos hasta por no llenar un formato", señaló Carlos Hugo Pérez Calderón, secretario de Asuntos Laborales de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA). Aseguró que hay personal que tiene hasta doce años de servicio con sueldos inferiores a sus especialidades.

Citó como ejemplo que una enfermera especialista pediátrica del área de Neonatos, puede llegar a percibir 4 mil pesos quincenales en promedio. "No se han mejorado las condiciones porque yo creo que no ha habido presupuesto, no sé, esperemos que con la nueva administración (estatal), nuestro secretario general , el doctor José Manuel Riveroll Duarte, tiene muchas esperanzas de que las cosas pueden mejorar", apuntó.

Pérez Calderón, sostuvo que la Secretaría de Salud del estado "está haciendo despidos hormigas, con cierta astucia los corren de uno por uno para que los demás compañeros tengan temor de manifestarse". Indicó que en lo que va de este año, van unos 50 despidos de personal de diferentes categorías. Comentó que la sección 87 tiene un padrón de trabajadores de base y de contrato de más de 2 mil personas.

Recordó que el pasado 17 de mayo de 2023, trabajadores de contrato de la Secretaría de Salud del estado (de las ramas médica, paramédica, y administrativa) de los municipios de Torreón, San Pedro de las Colonias, Matamoros, Francisco I. Madero, centros comunitarios, unidades hospitalarias de las Jurisdicciones Sanitarias VI y VII enviaron una carta dirigida al gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Le pidieron intervención una vez que asuma el cargo para salvaguardar y conservar su empleo, "esto por el temor de alguna rescisión de contrato que de manera sistemática viene sucediendo con otros compañeros, conocemos la problemática presupuestal que enfrenta el país y esto nos hace temerosos de que en cualquier momento podamos ser removidos de nuestro empleo, esto como consecuencia del estatus de eventuales con el que contamos, a pesar de que muchos de nosotros tenemos hasta ocho años de antigüedad…". Le propusieron desarrollar una estrategia económica que visualizan en tres vertientes: la primera podría ser que por medio de una participación bipartita en las cuales intervengan presupuestalmente el estado de Coahuila y el Gobierno federal para poder regularizar su situación contractual, por la homologación de prestaciones.

Otra opción sería brindarles facilidades para que por medio de alguna negociación con la Federación, puedan acceder a un Programa de Basificación o regularización. La última vertiente es que sea el estado quien los ayude a resolver su situación.