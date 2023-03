'Pueden sentirse identificadas conmigo'; Yeri Mua se pronuncia ante críticas por su foto del 8M

En medio de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la 'influencer' Yeri Mua creó polémica entre el público al compartir una foto de ella sin ropa, sumándose al movimiento con una frase que no fue del agrado de todos.

"Pu... pero libre", decía la frase que Yeri escribió en su abdomen,

Dicho comentario despertó indignación entre mujer y hasta hombres, lo que la llevó a ser criticada y señalada por usar el Día de la Mujer para 'promocionarse'.

Ante las críticas, Yeri se pronunció mediante a sus 'historias' de Instagram para alegar que ella también fue víctima de abuso y que las mujeres pueden 'sentirse identificadas con ella'.

"Igual tengo otro video en el que les conté mi historia de abuso. Quiero que sepan que pueden sentirse identificadas con muchas cosas que les he platicado y que no están solas. No busco representar ni ser ejemplo de nada, sólo quiero que me vean como una mujer real y en la que puedan sentirse tranquilas de que yo no las voy a juzgar".

En otra 'historia' explicó porqué uso la palabra 'pu...'.

"Y sí, utilicé la palabra pu... Porque es la que usan todo el tiempo para atacarme por como vivo mi sexualidad".