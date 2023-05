'Puede ser legal, pero inmoral', señala AMLO sobre contratación de cercana a García Luna

Al argumentar que "puede ser legal, pero inmoral", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que María Fernanda Casanueva de Diego, quien afirmó que trabajó en la administración de Genaro García Luna, fue contratada por Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como secretaria ejecutiva de administración al pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En conferencia de prensa, el Mandatario federal señaló que nadie que haya trabajado con Genaro García puede trabajar en el gobierno.

"Nada más que trabajó con García Luna", dijo.

"¿Es un delito eso?", se le cuestionó.

"No, no, a lo mejor no es legal, pero no es moral", respondió.

Con base en la ficha que se presentó en el salón Tesorería Casanueva de Diego se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP) de 2012 a 2015 y en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 2017 a 2018 en ambos periodos con Luis Videgaray.

Además, señala el documento, fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011 cuando Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública.

"En febrero de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como secretaria ejecutiva de administración para manejar un presupuesto de 70 mil millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal con la intención de controlar a los jueces y magistrados", se lee en la tarjeta.

El presidente López Obrador consideró que en esa ficha informativa "se editorializó" al poner en la tarjeta que era "con la intención de controlar a los jueces y magistrados", además de que no manejaría todo el presupuesto.