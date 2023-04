Público asistente al debate entre candidatos a gubernatura de Coahuila no podrá intervenir ni a favor ni en contra

Este domingo se realizará el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila, dentro del proceso electoral local 2023, en el que ya confirmaron su participación Manolo Jiménez, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PAN-PRI-PRD), Ricardo Mejía del PT, Lenin Pérez de la coalición Rescatemos Coahuila (UDC-PVEM) y Armando Guadiana de Morena.

Será a las 18:00 horas en el Teatro Nazas, en Torreón, y será transmitido por las redes sociales del IEC. El objetivo es proporcionar a la sociedad el conocimiento, inclusión y confrontación de ideas de las candidaturas, de sus propuestas políticas e ideológicas, sus plataformas electorales y sobre todo, el intercambio de puntos de opinión de un mismo tema, a fin de que la ciudadanía pueda valorar las diferentes posturas bajo un marco de respeto y armonía.

Leticia Bravo, consejera del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y presidenta de la comisión temporal de debates, informó que los temas que se van a abordar serán finanzas, rendición de cuentas y transparencia; agua y desarrollo sustentable; educación, niñez y juventudes. Señaló que hay un lineamiento aprobado por el IEC donde se establecieron 14 temas y se decidió arrojar una encuesta en redes para que la ciudadanía escogiera el que quisiera escuchar, con la opción de que realizaran otras preguntas.

Explicó que se sorteó el orden de participación, la intervención inicial, los segmentos desarrollados, la intervención del cierre y la ubicación de los candidatos en el escenario. La transmisión será por las plataformas de Facebook y YouTube del IEC, así como en señal satelital para que estaciones de radio puedan transmitirlo en vivo.

Juan Carlos Cisneros, consejero del IEC, informó que el protocolo establecido tiene varias vertientes. Mencionó que habrá público asistente que se dividió en invitaciones que se entregaron a los candidatos y partidos, así como organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y grupos de jóvenes.

Los candidatos podrán utilizar, en sus intervenciones, pancartas no mayores a doble carta, para expresar alguna idea o comunicar alguna imagen. El público participante no podrá realizar ninguna intervención a favor o en contra, si es necesario, se les llamará la atención o se les retirará de la sala. Todos los candidatos tendrán tiempos determinados y no podrán interrumpir a otros que estén en el uso de la voz.

La moderación que se acordó fue a cargo de Sandra Romandía y Javier Solórzano.