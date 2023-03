na prueba de fuego, tendrán esta noche los Toros Laguna en el Auditorio Municipal, donde a partir de las 20:00 horas recibirán a los invictos Dorados de Chihuahua en actividad de la octava jornada de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE) de Chihuahua.

Se espera un lleno total en el "AudiToro" para un duelo en la cima del standing de la competitiva liga, pues el equipo de la capital del Estado Grande ocupa el liderato con récord de 7 y 0 en ganados y perdidos, mientras que los Astados están en el segundo lugar, con 5 victorias y 2 derrotas. Para este compromiso, los Toros realizaron par de entrenamientos en el Auditorio Municipal, tras el regreso de la gira por Ciudad Juárez, en esas prácticas, los Astados repasaron los sistemas de ofensiva y defensiva, además de revisar videos para tratar de detectar los puntos débiles que pudiera tener el equipo visitante y así buscar aprovecharlos para quitarles la marca invicta; hoy, la Estampida Roja tendrá solamente una charla técnica, para por la noche tomar la duela.

DURÍSIMO RIVAL

Los Dorados han anotado 754 puntos y recibido 619, lo que habla de la categoría con la que han vencido a los rivales que han enfrentado, sin embargo, será su primer enfrentamiento ante los Astados en este año. La escuadra capitalina ha vencido en dos ocasiones a Mineros de Parral (96 - 63 / 81 - 103), a Apaches de Chihuahua (96 - 128 / 105 - 93), a Indios de Juárez (113-104 / 110-120) y a Indomables en una ocasión (111- 120).

Pablo García, coach de la quinteta campeona, tiene un plantel muy completo, Gary Ricks es su mejor encestador, pues promedia 20.1 puntos y 4 asistencias por partido, le sigue Dwayne Morgan con 13.5 unidades, por 12.8 del exToro, Kohl Meyer. Además, tiene en su plantilla a estelares jugadores como el argentino Christian "Titi" Cortéz, viejo conocido de los aficionados laguneros, así como el seleccionado nacional Israel Gutiérrez, Alejandro Villanueva, José Estrada y el duro defensor Marco Ramos.

MURÍAS CONFÍA

Por Toros, el pívot Josh Ibarra promedia 27 puntos y 15 rebotes por juego, le siguen el boricua Jorge Torres y Daniel Bejarano con 19.3 puntos cada uno, mientras que el veracruzano Iván Montano les sigue con 16. Facundo Murías, coach de los Bureles, habló ayer de cómo llega su equipo a este duelo: "Hemos demostrado carácter todo el tiempo, yo creo que no es una prueba para eso, sí es un partido lindo, será emocionante y nos estamos preparando poniendo la cabeza en concentrarnos, en aprovechar las ventajas que nos dé el juego y en plasmar nuestra filosofía dentro de la cancha".

Para este juego, Jonathan Machado no tendrá acción debido a una lesión en la rodilla y existe la probabilidad de que se pierda el resto de la temporada, lo cual sería una baja considerable al tratarse de un elemento de selección nacional. Por su parte, Raúl Olalde que está en su última etapa de rehabilitación tras ser operado de la nariz. Ante estos imponderables, Murías comentó: "Ya estamos acostumbrados, el primero que lo lamenta soy yo, pero esto es deporte profesional, alto rendimiento, pero hay que verle el lado positivo, nunca hemos jugado con equipo completo y los muchachos siempre respondieron de buena manera, trato de quedarme con lo positivo y confío en lo que tengo", sentenció.

Ante la baja de Machado, el coach de los Toros afirmó que más allá de preocuparse por buscar algún refuerzo que venga a suplir al seleccionado mexicano, prefirió concentrarse en el partido ante Dorados, pues fueron solamente dos prácticas las que pudieron realizar y el estar pensando en un nuevo jugador implicaría gastar tiempo y energía en un momento de apremio. "Armamos un equipo largo, para prever estos casos, pero estamos en el camino del trabajo. Si me pongo a pensar en que no tenemos a Jonathan, en que Raúl está lesionado, mejor me quedaría en el hotel llorando, pero no hay nada de eso, estoy positivo y el equipo también".

El líder deportivo del equipo finalizó mandando un mensaje a los seguidores: "A la afición le diría que disfrute, el equipo está bien, sentimos que hay una conexión muy buena con ellos, que apoye, esperemos seguir cumpliendo con las expectativas y que se sientan identificados con lo que están viendo en la cancha", culminó "El Colo".

PARTIDOS

consecutivos, tendrán los Toros en casa, hoy ante Dorados y mañana contra Indios.