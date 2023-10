Proyectan un nuevo cementerio en Matamoros

Proyectan la creación de un Panteón Municipal en Matamoros, proyecto se anunciará el primero de noviembre, ya que la intensión es adquirir cinco hectáreas.

El alcalde Miguel Ángel Ramírez López manifestó que iniciarán los trámites ante las dependencias correspondientes y en un lapso de ocho meses concluir el proyecto.

“El panteón es un proceso que tiene, se lleva su tiempo no es así como cualquier cosa, afortunadamente hemos trabajado, en ese tema y no lo hemos descuidado y a partir del primero de noviembre vamos a hacer el anuncio oficial de la construcción, que es el arranque y que va a presentar todo el proceso que lleva el tener un nuevo panteón en el municipio y a partir del noviembre en adelante, estamos hablano de 6 a 8 meses.

El presidente municipal dijo que aunque ya se tiene adelantado el plan, no quiso adelantar la ubicación del nuevo cementerio, para evitar que se “dispare” la plusvalía de los terrenos.

En relación al panteón, San Francisco, el alcalde manifestó que ya no se pre mitirá la in humación, pues desde hace años ya no hay espacios para depositar los cuerpos y en cuánto a los terrenos que corresponde a los ejidatarios, cuando se presente en nuevo proyecto ahí se dará a conocer laregulación que se hará.

“Lo que corresponde al actual panteón municipal se cancelará, ya no se va a permitir sepulturas en la parte del panteón viejo, una vez operando el nuevo panteón municipal. En el proyecto va incluido que se va permitir y que no”.

En octubre del 2014, el entonces alcalde, Raúl Onofre Contreras declaró que había un proyecto para la construcción de un nuevo panteón y de un rastro.

Dijo que algunos empresarios de la región, pero están buscando la manera de que el Municipio tenga participación también para poder ofrecer el servicio.

“Hay un proyecto para concretar la construcción de un panteón. Estamos en pláticas con los empresarios para ver si entramos en asociación y que no sea solamente los particulares los que puedan dar el servicio”, explicó.

Mientras tanto, dijo Raúl Onofre Contreras, el Panteón Municipal existente se amplió a tres hectáreas, que le permitirá tener “vida” por varios años más.