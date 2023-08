Proyectan reponer elevadores en clínicas del IMSS en La Laguna de Durango

Como parte de la dignificación de unidades médicas y hospitales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Durango repondrá el próximo año algunos elevadores de La Laguna que ya están descontinuados.

La titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en esta entidad, Claudia Díaz Pérez, citó como ejemplo un elevador de esta región de la marca Schindler, que tiene 35 años de servicio y que será reemplazado por un elevador de la marca Otis. No mencionó en cuáles hospitales y/o unidades médicas se hará la reposición de los ascensores ni qué inversión se hará.

La funcionaria federal indicó que el Seguro Social realiza mantenimiento preventivo y correctivo en las clínicas y agregó que se acaba de formalizar un contrato centralizado con la compañía Otis, de tal forma que ellos brindarán el servicio a la entidad.

Comentó que en Durango capital, dos elevadores del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 están funcionando al 100 por ciento, mientras que un tercer ascensor de la marca Hitra está a la espera de la reparación, pues no hay refacciones en el país.

Díaz Pérez dijo que este año ha sido muy importante pues el gobierno federal ha destinado recursos para la dignificación de las unidades médicas y hospitales, principalmente de la capital y del municipio de Gómez Palacio.

Se considera la remodelación de ocho quirófanos más áreas de Tococirugía del HGZ No. 1 de Durango capital; del HGZ No. 46 y del HGZ No. 51 del municipio de Gómez Palacio.

Agregó que para la remodelación de los quirófanos del HGZ No. 1, se apoyarán de la Secretaría de Salud del estado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que la atención no se vea afectada, esto en caso de que se necesite hacer uso de los quirófanos.

"En este momento los quirófanos del Hospital General de Zona número 1 están funcionando al 100 por ciento pero en materia de remodelación de energía, cableado eléctrico, alguna tubería propiamente de los quirófanos, lo que es las consolas de gases medicinales, recubrimiento de lo que son los muros, plafones y recuperación de techo es la remodelación que se va a hacer por el Instituto Mexicano del Seguro Social".

REMODELACIONES

Indicó que la remodelación iniciará en septiembre y tendrá una duración de tres meses. En una primera etapa, la inversión será de casi 14 millones de pesos.

Lo anterior se dio a conocer ayer durante el anuncio de un "Convenio de colaboración por la salud de los duranguenses" entre la Secretaría de Salud del estado, el IMSS y el ISSSTE.

El Hospital General 450 y el Materno Infantil facilitarán sus instalaciones para que se realicen cirugías de derechohabientes del Seguro Social e ISSSTE, mientras los quirófanos de estas instituciones son remodeladas y rehabilitadas.

Destinan recursos

Aseguran que hay mejoras.

* La delegación del IMSS en Durango informó que se está dando mantenimiento correctivo a elevadores de todo el estado.

* Comentó que en la Comarca Lagunera hay elevadores muy antiguos, por lo que se va a realizar la sustitución de los mismos. Dijo que será el próximo año pero no especificó en cuáles unidades médicas y hospitales.

* Debido a que algunos elevadores de La Laguna son obsoletos, se han registrado quejas en los últimos años por parte la derechohabiencia.