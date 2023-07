Proyectan creación de Distrito Judicial de Torreón

El Poder Judicial del Estado proyecta la creación del Distrito Judicial de Torreón, con la construcción de nuevas áreas para llevar a cabo la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en un terreno que donó el Municipio y que se ubica en la parte posterior de los Juzgados Familiares de la colonia Villas La Merced.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup informó que actualmente se está elaborado el proyecto y agradeció al alcalde, Román Alberto Cepeda, así como al Cabildo de Torreón la donación de dicha superficie.

Se está considerando la creación de cinco salas de audiencias en materia civil y familiar; juzgados, área de estacionamiento, así como la rehabilitación de la Plaza del Abogado que ahí se encuentra y vialidades para el acceso, aunque posteriormente se dará a conocer el proyecto ejecutivo.

Sobre la ejecución del mismo, el magistrado presidente del TSJ señaló que "tendrán que ser recursos vinculados al Municipio, en el tema de la Plaza del Abogado y toda la modernización vial en los alrededores, del Poder Judicial en cuanto a la construcción de los centros", por lo que consideró necesario el apoyo de la Federación.

Señaló además que la implementación de este Código implicará un proceso de capacitación interna en las Fiscalías y en todas las instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia, así como a los colegios y barras de abogados.

Se tiene un plazo de cuatro años para la aplicación, aunque se buscará que Coahuila sea de los primeros estados en ponerlo en marcha, en un lapso de 18 meses; para ello, dijo que está por presentarse el plan de trabajo para la implementación del Código, que fue aprobado por los senadores.

Sin embargo, Mery Ayup destacó la necesidad de que se destinen mayores recursos a los Poderes Judiciales Locales, por lo que, en días pasados, durante un encuentro en la Cámara de Diputados, a nombre de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) propuso la creación de un fondo nacional para la impartición de justicia.

Detalló al respecto que con las modificaciones legislativas se ha dado mayor responsabilidad jurídica a los Poderes Judiciales Locales, pero no se les ha asignado el presupuesto para ejecutarlas, de ahí la importancia de generar este fondo cuyos recursos se asignen mediante una fórmula que considere el número de habitantes y de jueces en cada entidad.

Señaló que Coahuila tiene un déficit de 35 jueces, más toda la estructura administrativa que representan; la Federación debería destinar más presupuesto a los Poderes Judiciales Locales porque "pareciera que la justicia no existe en el país con respecto a la paz social y gobernabilidad que damos en cada juicio".

Es decir, que se tienen tres jueces por cada 100 mil habitantes, cuando deberían ser cuatro; con el total de 105 se resuelven 240 mil asuntos al año, una carga de trabajo mucho mayor a la media nacional.

"Es importante que esto se contextualice, para que justicia no pase a tercer término por no ser generadora de votos; no generamos ni pedimos el voto a nadie, lo que pedimos es que podamos tener más recursos para una justicia más eficiente, profesional, digitalizada, con instalaciones adecuadas, con jueces que puedan atender una carga de trabajo que no posterguen las audiencias tres meses porque no hay más fechas", indicó.

Nuevas áreas

En el Distrito Judicial Torreón se integrarán diversas áreas de impartición de justicia.

* Actualmente se encuentran los Juzgados Familiares.

* En el terreno que donó el Municipio, se construirán unas cinco salas de audiencias, juzgados, área de estacionamiento entre otras.

* Se rehabilitará la Plaza del Abogado.

* Se propuso a la Cámara de Diputados la creación de un fondo nacional para la impartición de justicia.