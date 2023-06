Provocan a Poncho de Nigris y se quiere salir de La Casa de los Famosos México 

La pre-gala de La Casa de los Famosos se "incendió" este lunes luego de que la primera expulsada, Marie Claire, criticara el comportamiento de Poncho de Nigris con las mujeres.

La presentadora del canal Bandamax, se dirigió al famoso regiomontano para llenarlo de malos deseos, ya que dentro de la casa, tuvieron algunos desacuerdos por los que Marie Claire continúa causando polémica dentro de la competencia.

“Ponchito ya sabe quién eres. Te estamos esperando aquí afuera. Y espero que ganes porque es tu último proyecto profesional, tienes ya casi 50 años y estás bien viejo ruco, mi amor. Esto no es lo que pasó hace años, esto es nuevo, es nueva generación. A las mujeres no se les trata como las tratas tú, la mujer siempre puede estar encima de ti cuando le dé la gana. Eso es todo, mi rey, pero te quiero, nunca te nominé. ”.

Marie Claire, también le sugirió a las mujeres de la casa que se cuiden de los “machistas y misóginos” que les molesta la presencia femenina en la casa, declaraciones que Poncho y Sergio Mayer tomaron muy personal, por lo que solicitaron hablar con “la jefa”, ya que son palabras fuertes y pueden manipular al público con esos señalamientos.

“Si van a jugar así, no tiene caso. La gente sabe”, expresó Poncho de Nigris, asegurando que no ha tenido un solo problema con la gente dentro de La Casa de los Famosos.

La preocupación de Poncho llegó hasta su esposa Marcela, quien a través de sus historias de Instagram mostró su intención de ir a gritarle afuera de la casa y pedirle que no se distraiga.

“Ayuda por favor, quién puede ir a gritarle a Poncho que no distraiga su mente, no me puedo mover ahorita, no puedo hacer nada, pero ustedes sí. Ustedes lo están viendo, es un truco para que se debilite, díganle que lo amo y estoy con él hasta que lleguemos a la final. No se vale, ¡con mi familia no!” (sic), escribió Marcela Mistral.