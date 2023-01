Protestan expolicías por no recibir liquidación

Un grupo de ex trabajadores de la ya desaparecida Policía Federal se manifestaron durante la mañana del viernes, frente a las instalaciones del Palacio Federal, ubicado en el Centro de la ciudad.

Desde las 9:00 de la mañana, una cantidad de aproximadamente 30 manifestantes, junto a sus representantes legales, mostraron su molestia e inconformidad ante las autoridades, ya que el gobierno federal se ha negado a pagarles su liquidación luego de despedirlos.

José Juan Méndez Marentes, uno de los representantes legales de los implicados, detalló que el gobierno se ha negado a brindar la liquidación correspondiente por los años de servicio que se brindó en la región lagunera, pese a que ya existe un acuerdo para que se realicen los pagos por los años de servicio.

"Estamos peleando un derecho para ellos… simplemente los despidieron y les dijeron que se fueran a la Guardia Nacional pero sin reconocer todos los años de servicio… sin realizar la liquidación, era obvio que muchos no iban a estar de acuerdo".

Méndez detalló que el problema legal inició hace más de un año, en donde se solicitó al gobierno realizar los pagos correspondientes y justos a los expolicías.

"Están intentando retrasar la situación, decidimos presentar la demanda, nos dieron la sentencia positiva y luego de un año, aún así no nos quieren realizar los pagos".

Explicó también que cuando ocurrió el despido, el gobierno federal les dio la opción de ser parte de la Guardia Nacional, sin embargo no habría un reconocimiento por la labor realizada en la región, bajarían sus sueldos, mientras que aquellos que no aceptaran dicho acuerdo, "se iban a ir en ceros", así lo dijo el representante legal.

"Les quitaron los derechos de antigüedad, podrían haberse mudado a la Guardia Nacional si se les hubiera liquidado, pero también su sueldo iba a bajar, y era los que quisieran, los que no, se iban a ir en ceros".

Finalmente se dijo que se ve un acuerdo mutuo entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y la junta de gobierno federal, para evitar liquidar los pagos por las liquidaciones de los policías federales que fueron despedidos.

Méndez recordó también a las autoridades no olvidar el desempeño durante el tiempo de inseguridad en la región Laguna, "a todos se les olvidó cuando pelearon por la población, muchos vieron a sus compañeros morir, mientras que otros tienen las cicatrices de heridas que tuvieron en combate, no nos parece justo que las autoridades ignoren esto y no les den el pago por el que trabajaron durante mucho tiempo".

Denuncia

Aún no reciben liquidación.

* Luego del despido de los elementos que se desempeñaban como policías federales, no han recibido su liquidación.

* El gobierno les dio la opción de mudarse a la Guardia Nacional pero sin reconocer los años de servicio.

* Alrededor de 6 mil elementos de la región y otras partes, se encuentran en una batalla legal.