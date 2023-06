Proponen retomar operativos y evitar tránsito de tráileres de doble semi remolque en carreteras federales

Operativos por parte de la autoridad federal, así como no permitir el tránsito a transporte con doble semi remolque en carreteras a fin de evitar accidentes con saldos lamentables, propone el director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe a la autoridad federal de tránsito.

Por lo anterior, el titular de dicha Dirección Municipal, Francisco Javier Sánchez Aguirre, comentó que en bulevares como Jorge Masso Masso se han incrementado los accidentes; sin embargo en el Miguel Ramos Arizpe anteriormente se tenía un alto índice, mismos que se lograron reducir luego de que se colocara una mejor iluminación.

Una de las propuestas es que los tráileres no circulen con doble semi remolque.

No obstante, a la fecha se registran graves accidentes con saldos lamentables en las carreteras federales que convergen con el municipio así como en los libramientos federales, como es el caso del Libramiento Norponiente y la carretera nueva a Monclova, donde se han incrementado de una manera muy importante.

“En esos casos lo que pedimos es que desde luego la autoridad de transito federal realice una mejor vigilancia en esos tramos, y también que regresen los operativos. Yo recuerdo anteriormente en el ámbito de transito federal, ponían unos puntos de revisión para checar las condiciones en las que manejaban los conductores principalmente los del autotransporte federal, esto quiere decir que revisaban que no tuvieran alta presión, que no estuvieran manejando cansados, si detectaban que se encontraban baja los influjos de alguna droga o alcohol, ya no les permitían continuar, todo eso servía mucho para evitar los accidentes”, manifestó.

Por lo anterior, dijo que una propuesta es que los tráileres con doble semi remolque ya no transiten por las carreteras del país porque se han registrado unos accidentes muy graves.

Algunos de los accidentes registrados han causado pérdidas de vidas.

“Yo recuerdo un accidente donde se le desprende un remolque a una de estas pesadas unidades cargado con diésel, el cual se impactó contra un tráiler que estaba estacionado afuera de la gasolinera del ejido Higueras, y estuvo a punto de registrarse una tragedia mayor, por fortuna nuestros Bomberos y personal de Protección Civil actuaron con rapidez y no paso a mayores”, expuso.

Aunado a lo anterior, sostuvo que se necesita evitar ese tipo de accidentes y la única manera de evitarlos es que no transiten ese tipo de vehículos con doble semirremolque, y menos cuando transportan materiales tan peligrosos como lo son hidrocarburos, pues ya se han topado a pipas con gas, gasolina o diésel, los cuales son una bomba de tiempo que están transitando por la carretera.

“Ojala diputados, senadores o las autoridades competentes legislen para que este tipo de unidades con doble semirremolque ya no transiten por la carretera”, concluyó.