Promueve Peñoles convivencia familiar

Desde hace más de 16 años, Industrias Peñoles ofrece en la Comarca Lagunera un espacio de encuentro y aprendizaje: el Museo de los Metales, donde este fin de año las familias y grupos de amigos pueden aprovechar los días festivos y el asueto escolar para convivir.

Del 18 al 30 de diciembre - excepto los días 24 y 25-, los visitantes podrán realizar una serie de retos divertidos con la información y materiales que encontrarán en las distintas salas del Museo. Con esta dinámica, podrán aprender de los minerales, su usos y aplicaciones en las exhibiciones permanentes, conocerán sobre árboles regionales en la exposición temporal y recibirán un regalo de participación. Por pareja se otorgará un mineral coleccionable, en tanto que, las familias de tres o cuatro integrantes recibirán dos minerales.

El edificio que alberga al Museo de los Metales, data de 1901 y está catalogado como patrimonio industrial de México. Cuenta con nueve salas permanentes sobre ciencias de la Tierra, minería, metalurgia, desarrollo sostenible, y una sala de exposiciones temporales. Sus exhibiciones están presentadas de formas muy variadas, a través de colecciones, fotografías, videos, juegos interactivos mediante tabletas y pantallas, así como animaciones en visores 360°.

La entrada al Museo es gratuita y no se requiere reservación; se encuentra en bulevard Laguna 3200 en la colonia Metalúrgica y se ingresa por calle Comonfort, a la altura de la glorieta del minero. Los horarios de atención al público son: de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00 a 6:00 pm; y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Para mayores informes comunicarse al teléfono 8717295500, extensiones 7671 y 7032 o en el Facebook @MuseoDeLosMetales.