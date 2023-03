Promoverán Ley de Igualdad de Género

Diputadas del Congreso del Estado, buscan la creación de la Ley de Igualdad de Género y que el matrimonio igualitario sea una realidad en la entidad, no solo por decreto, sino por ley.

La diputada Alejandra Del Valle, comentó que se encuentra escuchando las exigencias de los diversos grupos con miras a presentar un proyecto de Ley de Igualdad de Género.

"Estoy escuchando las exigencias, ellas también tienen derecho y seré yo la voz para plasmarla en una próxima Ley de Igualdad de Género en el estado de Durango", dijo la legisladora.

Detalló que en el tema, el estado está dividido, pues por una parte la capital es más conservadora mientras que en La Laguna impera aún el llamado "machismo".

"Entonces es trabajar, socializar, es hacer convivencia. Lo que no se ve no se conoce, lo que no se expresa no se puede promover, entonces es una exhortación al respeto y a la salud principalmente, de que todos debemos tener derecho a la paz ".

En el tema del matrimonio igualitario, que desde la presente Administración Estatal es una realidad en la entidad gracias a un decreto emitido por el gobernador Esteban Villegas, la legisladora recordó que estará vigente durante su gestión, por lo que se busca que sea por ley el que las parejas del mismo sexo se puedan unir en matrimonio.

"Hay que trata de armonizarlo, porque el decreto va a durar el tiempo que el gobernador esté; hay que manejarlo de manera jurídica y legal".

Y adelantó que la también diputada local por Morena, Marisol Carrillo, estará llevando a cabo una serie de foros en la entidad sobre el tema.

"Próximamente voy a traerla aquí para hacer foros, para poder concientizar, mucho tiene que ver la conscientización y la familiaridad, y más que nada si combinamos esas dos cosas se genera el respeto, que es fundamental para que podamos transitar y poder obtener nuestro estado de paz que necesitamos".