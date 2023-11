Prometen entregar dos obras en 2024

El gobierno federal, a través del ISSSTE y Seguro Social, promete entregar en La Laguna dos importantes obras en materia de salud para marzo de 2024, con una inversión conjunta de 3 mil 168 millones 489 mil 834 pesos.

Las construcciones se ubican al suroriente de Torreón y se trata del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad en el ejido El Águila y de la Unidad de Medicina Familiar (UMF), localizada en el sector de La Joya.

Ayer, el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, informó que la obra del Hospital de Especialidades, registra un avance del 62 por ciento y que se espera que a finales de diciembre de este año, alcance el 80 % para concluirla en 90 días más y poder entregarla, con todo y equipamiento, el 30 de marzo de 2024.

La inversión total del proyecto "llave en mano" es de 3 mil 28 millones de pesos y están involucradas la Constructora JILSA S.A. de C.V., así como IDIMSA de C.V. (Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México).

El nuevo nosocomio contará con 250 camas censables y ocho quirófanos, en beneficio de un millón 284 mil derechohabientes de Coahuila, Chihuahua, Durango y parte de Zacatecas. Brindará 36 servicios en diferentes especialidades, como hemodinamia y oncología.

Para este hospital, se requieren alrededor de mil 926 plazas laborales, entre personal médico, de enfermería, administrativos, mantenimiento y operativos de caldera. Por su parte, el Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria de la Jefatura de Servicios Administrativos y la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS, informó que la obra de la UMF tiene un monto de inversión por el orden de los 140 millones 489 mil 834 pesos.

Se edificará en un solo piso y se construye sobre una superficie de 2 mil 762 metros cuadrados. Los servicios que ofrecerá serán: Consulta externa de Medicina Familiar, módulos de familia con enfermera especialista en medicina de familia, atención médica continua, salud en el trabajo, Estomatología, Nutrición, Trabajo Social, Auxiliares diagnósticos (rayos X, ultrasonido), farmacia, CEYE, Área de Información Médica y Archivo Clínico (ARIMAC), Prestaciones económicas y afiliación vigencia. Se beneficiarán 48 mil derechohabientes.

A partir del 8 de mayo de 2023, la empresa que está a cargo de la obra es Constructora y Arrendadora San Sebastián S.A. de C.V., y la fecha de conclusión de la misma será el 12 de marzo de 2024. El procedimiento de contratación de la obra fue invitación a cuando menos tres personas.

La UMF fue anunciada en 2009 por el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa y en 2015 se anunció la aprobación del proyecto. Sin embargo, la obra comenzó en la recta final de la administración federal priista de Enrique Peña Nieto y no se concluyó. Con el actual presidente de México, de extracción morenista, Andrés Manuel López Obrador, la edificación estuvo suspendida por más de cuatro años.

A inicios de este 2023, el delegado del IMSS de Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue dijo que irían por una adjudicación directa pues las cinco empresas que habían participado en 2022 en las Licitaciones Públicas no cumplieron con los requisitos que señalaba el IMSS en la convocatoria. Señaló que proponían tiempos de conclusión muy largos y que ellos buscaban un periodo de tiempo más corto. Anterior a esa licitación, comentó que se había rescindido del contrato porque la empresa que estaba a cargo de la obra (no mencionó cuál era), no cumplía.

Cabe hacer mención, que en Matamoros, a inicios de este mes de noviembre se iniciaron los trabajos de desmonte del terreno donde se construirá el Hospital del IMSS- Bienestar y se estima que la obra concluya en alrededor de 10 meses, según declaró el alcalde Miguel Ángel Ramírez López. En septiembre de 2019, López Obrador anunció esta obra y en su momento, se dijo que se invertirían entre 270 y 300 millones de pesos, pero hasta ahora, no hay información oficial por parte del Seguro Social.