Productores mantienen fe pese a obstáculos

Los productores del ejido Nuevo Reynosa del municipio de Viesca que establecen las llamadas huertas tardías, reconocieron que el año pasado les fue mal, la avenida extraordinaria del río Aguanaval afectó al menos 20 hectáreas de melón.

A pesar de que son conscientes de que la situación no les favorece del todo, tienen la esperanza de reponerse esta temporada.

El panorama es difícil debido a que piden el apoyo al Gobierno del Estado para reponer el pozo de uso agrícola; además, la semana pasada la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les cortó el servicio y deben todavía los créditos que solicitaron para sembrar el año pasado, ya que la crecida del río se "llevó" una buena parte de las cosechas, por lo que les fue imposible recuperar lo que invirtieron.

"La situación aquí está muy difícil, nosotros estamos en un punto en donde pasa el agua del río y nos afecta mucho, el año pasado se llevó la huerta de casi todos. Imagínese perder tanto, luego con la noria parada, no puede uno más que estar pidiéndole a Dios que nos ayude", dijo una de las ejidatarias.

Reiteraron que es incierto el resultado de cada cosecha porque están a expensas de las condiciones climatológicas, ya que les afectan las altas temperaturas. Aunado a que generalmente empiezan a salir las cosechas en agosto o septiembre corren el riesgo de una fuerte lluvia con granizada, o como ocurrió el año pasado la avenida extraordinaria del río.

"No hemos podido levantarnos con la avenida del río, aquí se perdieron como unas 20 el año pasado, ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido y no es la primera ocasión que el agua se lleva las huertas tardías, como se les nombra aquí... La Conagua, que no le da el mantenimiento, porque cuando vimos que el río iba creciendo, fuimos y hablamos con ellos y no resolvieron nada, nos dijeron que era un problema natural, un desastre natural que ellos no mandaban el agua y la pérdida ya quedó y no se pierde ni uno, ni dos pesos".

La señora insistió en que si se hubieran hecho los trabajos preventivos o de mantenimiento del río, en el bordo del ejido Petronilas las afectaciones hubieran sido menores.

"Cuando se cayó el bordo en Las Petras, ahora sí ya teníamos toda la maquinaria aquí acomodada, pero pues si hubieran actuado cuando se les habló las pérdidas no hubieran sido tantas. No había necesidad de perder tanto, yo creo que nadie tenga el dinero suficiente para reponerse, cada año todos pedimos los créditos, estamos endrogados por eso y ahorita se debe el del año pasado y el de ahorita para seguir trabajando".