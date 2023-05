Productores de San Pedro preocupados por desaparición de la Financiera Rural

“Nos dieron el tiro de gracia”, dijo el dirigente de la CNC en San Pedro, Antonio Castañeda Delgadillo, sobre la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

“Quien sabe para donde nos lleve este gobierno (federal) pero al final la gente que trabaja la tierra está acostumbrada a producir, le vaya bien o le vaya mal, porque ya no es por negocio, es un estilo de vida y de repente da uno su golpe y es cuando se vuelve a animar”, agregó.

Destacó que la extinción de la del citado organismo va a impactar enormemente al sector agropecuario porque muchos productores recibían créditos. En el caso del municipio de San Pedro, algunos de ellos, no directamente, pues lo hacían a través de las plantas despepitadoras y los préstamos eran “blandos”, ya que el interés que se cobra en la banca privada es poco más del doble de lo que les cobraban en la Financiera Rural.

“Como quiera mucha gente, productores, aunque sean de segundo piso, recibían el crédito; en este caso las plantas despepitadoras recibían los créditos de la Financiera Rural y estos los dispersaban, aunque no fuera directamente, pero de ahí venían muchos de los financiamientos y ahora están batallando porque no hay dinero y aunque los créditos ya estaban un poco caros no se compraban con los intereses que cobran en la banca privada”.