Productores de Matamoros y Viesca tiran melón en protesta por bajo precio

En protesta por el bajo precio que les pretenden pagar, un grupo de productores de melón de Matamoros y Viesca se manifestaron y tiraron unas 20 o 30 toneladas del producto.

La protesta se registró este martes alrededor de la una de la tarde, en el área conocida como “Las Meloneras” que es donde se encuentras las básculas, para luego proceder al embarque de los camiones que transportan el melón y sandía a los puntos de venta en varias ciudades del país.

De acuerdo a lo que manifestaron algunos productores desde hace una semana, los llamados “coyotes” les están pagando en 3 pesos el kilogramo, pero este martes les dijeron que les recibirían en máximo 2 pesos, lo que provocó su descontento y de inmediato se organizaron.

Ante la desesperación para que les recogieran la fruta que recolectaron el día de hoy, decidieron primero “amotinarse” en el área conocida como “La báscula amarilla” y al no tener respuesta por parte de “los coyotes” decidieron tirar la fruta; “Preferimos tirarlo que venderlo en 2 pesos”, dijeron muy molestos.

(Foto: MARY VÁZQUEZ / EL SIGLO DE TORREÓN)

Incluso se pudo conocer que, desde que les empezaron a pagar en 3 pesos, algunos solicitaron la intervención de las autoridades estatales y municipales, para organizarse y habían acordado cerrar todas las básculas a partir de mañana miércoles, a las 8 de la mañana, para que ninguna camioneta se pesara hasta en tanto no llegaban a un acuerdo para que se les mejorara el precio.

Manifestaron que el argumento que les dan para pagarles muy poco es que no hay demanda en las ciudades donde colocan la fruta y que no hay camiones para llevársela, lo que dijeron que es incongruente puesto que la temporada empezó hace varios meses y no han dejado de cargar los tráileres, “todos los días los melones se van y ni modo que se vayan volando”.

Se buscó la reacción del titular de la Secretaria de Desarrollo Rural en La Laguna, Teodoro Arguijo Hernández, quien confirmó que mañana miércoles se coordinarán con el Municipio para el cierre de las básculas o empaques y no se retirarán hasta que se mejore el precio, pues dijo que el precio más bajo que se había pagado en esta temporada fue en 4 pesos y todavía les generaba algo de ganancia, pero a 2 pesos ya es un abuso de los intermediarios, pues ellos lo entregan mucho más caro en los centros de abasto en las ciudades de destino.

“No creo que los coyotes aguanten tanto, sin cargar sus camiones, el melón de Matamoros y Viesca tiene mucha demanda en las ciudades de destino, esa es una estrategia de ellos y a veces también engañan a las personas para los que ellos trabajan y les dicen que lo compraron en tal precio y se los dan más caros”.

(Foto: MARY VÁZQUEZ / EL SIGLO DE TORREÓN)