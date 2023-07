Priscilla de Sofía Coppola se estrenará en el Festival de Cine de Venecia, película sobre sobre la esposa de Elvis Presley

El drama sobre el compositor y director de orquesta Leonard Bernstein de Bradley Cooper, Maestro; la película sobre Priscilla Presley de Sofia Coppola, Priscilla; Ferrari de Michael Mann, The Killer de David Fincher y Origin de Ava DuVernay tendrán su debut mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Los organizadores anunciaron el martes la programación de la 80a edición del festival, que, a pesar de los nombres llamativos detrás de las películas, podría tener menos de glamour de Hollywood de lo habitual en sus pintorescos muelles y alfombra roja en septiembre si las huelgas de actores y guionistas se prolongan. Como parte de la huelga, los actores no pueden promover proyectos de los estudios y servicios de streaming con los que está negociando el sindicato.

El prestigioso festival de cine ya perdió un estreno de alto perfil debido a las disputas laborales en Estados Unidos, pues el drama de tenis de Luca Guadagnino, Challengers (Desafiantes), protagonizado por Zendaya, que se había programado para la noche inaugural se pospuso hasta 2024. Sin embargo, Alberto Barbera, el director del Festival de Cine de Venecia, dijo el martes que los efectos de las huelgas en la programación del festival habían sido mínimos.

Priscilla, una película de A24 basada en las memorias de Priscilla Presley Elvis and Me, es protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi y se espera que esté en el festival. Coppola también estrenó Somewhere (Somewhere, en un rincón del corazón) en Venecia en 2010. Priscilla competirá por el León de Oro junto con Ferrari, el drama de carreras de autos protagonizado por Adam Driver como Enzo Ferrari y Penélope Cruz como su esposa Laura, basado en la biografía de Brock Yates.

La muy esperada Poor Things (Pobres criaturas) de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone y Mark Ruffalo, también tendrá su debut en el Lido. Lanthimos estrenó previamente The Favourite (La favorita) en Venecia en 2018, y meses después obtendría 10 nominaciones al Oscar y ganaría una estatuilla.

Por su parte, la película de DuVernay, Origin, se basa en el libro Caste y en la vida de su autora, la ganadora del Pulitzer Isabel Wilkerson. La película es protagonizada por Aunjanue Ellis-Taylor.

Netflix volverá a tener una gran presencia en el festival con Maestro, dirigida y protagonizada por Cooper como Bernstein, junto a Carey Mulligan como Felicia Montealegre, actriz costarricense y esposa del legendario compositor; así como The Killer de Fincher, con Michael Fassbender interpretando a un asesino. El servicio de streaming también llevará como parte de los títulos de competencia El conde del chileno Pablo Larraín, una comedia negra en la que el dictador Augusto Pinochet es un vampiro.

En esta imagen proporcionada por Netflix Carey Mulligan como Felicia Montealegre, izquierda, y Bradley Cooper como Leonard Bernstein en una escena de "Maestro". (Jason McDonald/Netflix vía AP)

Esta imagen proporcionada por Netflix muestra a Michael Fassbender en una escena de "The Killer". (Netflix vía AP)

Otro título esperado de la competencia es Memory del mexicano Michel Franco, con Jessica Chastain y Peter Skarsgaard.

Venecia nunca ha sido un festival que rehúya a los directores controvertidos y ha programado nuevas películas tanto de Roman Polanski como de Woody Allen.

Polanski regresa por primera vez desde 2019 con The Palace, sobre la víspera de Año Nuevo en 1999 en un hotel suizo, con John Cleese y Mickey Rourke. Allen estrena su primera película francesa, Coup de Chance, Luc Besson, quien recientemente fue absuelto de cargos en un caso de violación, también estará en el Lido con Dogman, protagonizada por Caleb Landry Jones.

El jurado que preside la competencia principal de este año está lleno de directores de alto perfil, incluidos Damien Chazelle, Jane Campion, Martin McDonagh y la ganadora del León de Oro del año pasado, Laura Poitras.

Además de las películas de Polanski y Allen, también se proyectan fuera de competencia The Wonderful Story of Henry Sugar (La maravillosa historia de Henry Sugar) de Wes Anderson, inspirada en Roald Dahl, con Benedict Cumberbatch, Dev Patel y Ralph Fiennes; Aggro Dr1ft de Harmony Korine; Hit Man de Richard Linklater; Menus Plaisirs – Les Troisgros de Frederick Wiseman; y The Caine Mutiny Court-Marshall de William Friedkin.

Venecia es un punto de partida importante para los aspirantes a premios y, en los últimos años, ha estrenado películas nominadas al Oscar como The Whale (La ballena), The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla), Tár, The Power of the Dog (El poder del perro), A Star is Born (Nace una estrella) y La La Land. También es la primera parada importante de la ajetreada temporada de festivales de cine de otoño (boreal), seguida muy de cerca por Toronto, Telluride y los festivales de cine de Nueva York.

Al igual que el Festival de Cine de Cannes, la celebridad es una gran parte de la iconografía de Venecia: Con Lady Gaga sentada en el costado de un taxi acuático con su vestido negro tipo corsé de Jonathan Simkhai, o Timothée Chalamet vampirizando con ese top rojo con la espalda escotada de Haider Ackermann. El año pasado también hubo muchos momentos virales gracias al elenco de Don’t Worry Darling (No te preocupes, querida) y la supuesta “escupida”, en la que los espectadores de internet se preguntaron si Harry Styles le había escupido a su coprotagonista Chris Pine en el estreno de la película.

No está claro si algún talento de Hollywood podrá hacer el viaje este año. Barbera dijo que algunos actores y actrices no podrán asistir, pero, agregó sin especificar, el talento independiente podrá agraciar las alfombras rojas y las conferencias de prensa.

El Festival de Cine de Venecia se realizará del 30 de agosto al 9 de septiembre.