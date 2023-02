Primer torneo de golf del 2023 cambia de fecha

Por cuestiones de logística y operativa, el Torneo de Golf EXATEC Blue Open en su octava edición cambiará de fecha. Se jugará el próximo viernes 3 de marzo en el Campestre Torreón y no el viernes 17 de febrero, como se había anunciado.

El comité organizador dio a conocer la información, dejando en claro que las bases de la convocatoria del torneo en beneficio del programa Líderes del Mañana se mantienen.

(FOTO: ESPECIAL)

También añadió que los atractivos y característicos premios del certamen de convivencia en la modalidad A Go Go (por equipos), no tienen modificaciones, incluso, señalaron de las pocas inscripciones disponibles en la coordinación deportiva de La Rosita, así como a través de la liga: https://bit.ly/TORNEODEGOLFEXATECLAGUNA2023.

