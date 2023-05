Preventa para ver a TXT en el cine desata memes

La boyband de K-pop, Tomorrow X Together, o por su abreviación TXT, estará en la pantalla grande el próximo 28 de mayo.

A través de la cuenta oficial de Cinépolis, en Twitter, se dio a conocer la preventa para el Tomorrow X Together World Tour Act:Sweet Mirage In La: Live Viewing o, dicho de otra manera, la visualización en vivo de la gira Sweet Mirage en La.

La banda está compuesta por cinco integrantes: Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, Hueningkai, quienes han conquistado Latinoamérica. Muestra de ello son los ocho millones 969 mil 593 oyentes mensuales que tienen en Spotify.

Algunos de sus éxitos son: 0X1=LOVESONG, LO$ER=LOVER, Blue Hour, Anti-Romantic, Good Boy Gone Bad, Farewell Neverland, PS5, Devil by the Window, entre otros.

El éxito de la boyband los ha hecho acreedores a más de 14 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que publican videos de sus conciertos y entrevistas.

Los mejores memes de la preventa para TXT en Cinemex

La publicación de Twitter de Cinépolis, anunciando la preventa para las entradas del Live de una de las giras de la agrupación, alcanzó 268 mil vistas y desató críticas entre los internautas.

Aunque muchos hicieron memes al respecto, otros mostraron captura de pantalla evidenciando que no había horarios disponibles para la función. No obstante, la creatividad de algunos rebasó los malos ratos de otros.

Asimismo, algunos comentarios en la publicación fueron: "Joel no se suponía que era en todos los Cinépolis de México, he estado entrando a la preventa en línea, pero no aparece mi ciudad", "Pongan más salas, por favor", "Cuando por fin me había cargado la página después de unos 15 minutos, me aparecía que ya no había asientos", entre otros.

Pese a varias quejas de los usuarios respecto a su compra, en la que denunciaban que tras haber pagado no les había llegado el código QR de su compra; Cinépolis sugirió enviar por DM los siguientes datos:

• Correo que usaste para hacer la compra

• Cine, película y horario.

• Método de pago (tarjeta bancaria o PayPal)