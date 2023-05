Gómez Palacio prevé una fuerte inversión para el colector Francisco Villa

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, informó al Cabildo del colapso del colector Francisco Villa, ubicado en la calle Urrea, esquina con Francisco Villa, mismo que se habrá de reponer en su totalidad. Pidió paciencia a los ciudadanos pues el tubo se habrá de reponer por otro de mayor capacidad, puesto que el colapsado quedó rebasado y aún era de concreto.

La presidenta también dijo que ha dado las instrucciones a las áreas correspondientes de su gobierno para evitar que el agua estancada, producto de las lluvias, se meta a los hogares e insistió en que su gobierno está preparado.

"No voy a permitir que ninguna colonia de Gómez Palacio se inunde. No quiero charquitos ni charcotes. Gómez tiene que estar seco para recibir la lluvia del día siguiente; estamos preparados, estamos listos", dijo, e insistió: "Que la ciudadanía esté tranquila, porque no se les va a volver a meter el agua por inundaciones en esta administración. Estamos preparados pero es mi deber informar del colapso de este colector… Y me da tristeza, porque cuesta un dineral y ni modo".

Respecto al colapso, el director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, refirió que desde las primeras horas se ha estado atendiendo el problema y se determinó que el colapso del colector se debió al desgaste de los materiales con los que fue construido, por lo que su vida útil terminó.

"Al hacer un diagnóstico en el lugar, encontramos que la tubería de concreto de 36 pulgadas de diámetro se había debilitado como consecuencia del deterioro natural del material y con la fuerza del aforo de las lluvias terminó por colapsar", dijo Escalera.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, habló de la gran extensión que abarca este colector, cuyo daño provoca que haya brotado agua de las alcantarillas en estas lluvias.

"No queremos poner otro tubo de la misma capacidad, pues si ya se colapsó y si le metemos de la misma medida, vamos a estar haciendo lo mismo, entonces, yo prefiero y fue la sugerencia que yo le di al director de Sideapa, y quiero consultarlo con ustedes, compañeras y compañeros regidores, meter un tubo más grande para que pueda durar otros 50 años y no meter el mismo diámetro porque no tendría caso".

La edil pidió a la ciudadanía su paciencia, porque las obras van a tardar mas de 15 días. No obstante, dijo que una vez arreglado, tendrá una vida útil mayor por las características de los materiales que habrán de usar en el nuevo colector: "Vamos a arreglar el problema de fondo sin importar si se tardan 3 semanas o un mes".

Por ahora está acordonada el área, está cerrada la vialidad en el tramo donde se está trabajando, por lo que además pidió a los ciudadanos "no transitar por esa vía, porque en lo que llega el tubo están sacando y están limpiando".

TRABAJOS A REALIZAR

De acuerdo a Sideapa, los trabajos en el colector consisten en: Limpieza del colector para dar paso al agua y evitar desbordamientos y la emanación de los gases, reparación del colector y por último la pavimentación de la zona afectada.