Prevén implementar menús incluyentes en Durango

Hay avances en la implementación de menús incluyentes en los restaurantes locales, informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, Adriana Porras Zubiría.

En tal sentido, dijo que se prevé iniciar un proyecto para analizar qué alternativa tendría un mayor impacto en la comunidad con discapacidad.

"Sí es conveniente lo del menú en el sistema braille, pero también nos comentan que hay muchas personas invidentes o con debilidad visual que no saben el sistema braille, que tuvieron a lo mejor un accidente o fue por una enfermedad, entonces no siempre es viable o no se han utilizado mucho en la práctica", indicó.

Asimismo, dijo que la propia Cámara que coordina llevó a cabo una encuesta con los restauranteros para analizar si los clientes les han pedido este tipo de menús, pero les comentaron que no, por lo que se buscará la mejor alternativa.

"Vamos a estar dirigidos a una capacitación especial de nuestros meseros o de nuestras personas que reciben a los comensales para que sepan cómo explicarles el menú de una manera más sencilla y especialmente adaptada para esas personas", estableció.

Y agregó que se busca implementar estas medidas incluyentes en todos los restaurantes afiliados a la Canirac en Durango ya que los propietarios de los 160 negocios afiliados han mostrado disposición por participar, "ya teníamos el plan, pero ahorita ya lo estamos concretando, con lo que sea más viable", concluyó.