Prevén alza en accidentes viales la próxima semana

Por el regreso a clases de los alumnos de educación básica la próxima semana, se prevé un incremento de entre un 15 y un 18 por ciento, en el número de accidentes viales.

A decir del representante en Durango de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), Francisco Esparza, cada año se registra una mayor movilidad por el regreso a clases, ya que muchos padres de familia conducen más rápido por las prisas, para dejar a tiempo a sus hijos.

"Esto está desencadenando en un alto porcentaje de siniestros, de accidentes viales; lamentablemente en la ciudad de Durango aún no contamos con un seguro de responsabilidad civil y aquí hacemos un llamado al presidente Toño Ochoa, con el cual hemos tenido acercamiento, también con el Director de Finanzas para poder platicar este tema y tener un gasto programado y no un accidente de cuando no tenemos un programa como tal y es donde entramos con desfalcos", manifestó.

Y expuso que las cifras reales de accidentes son mayores a las reportadas por las autoridades. "Aproximadamente tenemos un total de 27 a 38 accidentes diarios, lamentablemente las autoridades nos van a decir que tienen menos porque no todos los accidentes son reportados a la Dirección de Vialidad, algunos de ellos son arreglados en el momento del accidente y ya no pasan a las estadísticas de la Dirección de Vialidad", detalló.

Asimismo, el porcentaje de vehículos asegurados es muy bajo. "Aproximadamente un 18, máximo un 22 por ciento", estableció.

Es decir, es muy bajo el porcentaje de vehículos asegurados, lo que va en detrimento del patrimonio familiar y público.