Pretende AMLO aniquilar autónomos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de que termine su mandato elaborará una iniciativa de reforma con la que buscará aniquilar a los organismos autónomos pues, consideró, "no sirven para nada".

"No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos", expresó.

El gobernante se refirió a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), los cuales, aseguró, deben desaparecer.

"Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y son 'supuestamente autónomos' porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías", aseveró.

Refirió que cada vez que se quiere defender a empresas como Pemex o CFE "sale el Instituto este de la Competencia (Cofece) a defender a los particulares", lamentó.

Asimismo, dijo que no importa si no aprueban su reforma, pero lo que busca es dejar constancia de que esos organismos "están mal" y no quiere ser cómplice.

"Si no la aprueban lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice, este año o el año próximo, antes de irme".

En diversas ocasiones el mandatario mexicano ha dicho que este tipo de organismos son "inútiles" y ha criticado los altos salarios de sus funcionarios.