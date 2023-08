Presunta mamá de Yahritza y Su Esencia sale en su defensa: 'pueden ir a chi... a su madre'

Luego de que Yahritza y Su Esencia dieron polémicas declaraciones en contra de México, provocando la molestia en redes sociales, ahora, su presunta mamá apareció en un video defendiendo a la agrupación.

Desde hace varios días, Yahritza y Su Esencia se encuentran en el ojo del huracán luego de lanzar varios comentarios en contra de México y su gastronomía, dando a entender que la comida de Washington, su ciudad natal, era la mejor.

Ahora, tras varias críticas en contra de la agrupación, una mujer, que se dice ser la madre de Yahritza y Su Esencia, arremetió en contra de los internautas y comenzó a insultar a las personas que los han criticado.

“Yo sí se los doy, me vale verga, a huevo… pero por qué se están bajando los números, pa’ qué se bajan… se me fueron 2 mil… ¿Dónde están todos? no se me vayan… pueden ir a chingar a su madre, vayan a hablar de la gallera, no metan a Yahritza, métanme a mí a chingar a su madre”, sostuvo la señora.

A pesar de que no se sabe si esta mujer sea la madre de Yahritza y Su Esencia, usuarios no dudaron en reaccionar al polémico video.

"Tu hijo tu espejo", "Bellísima señora con clase, toda una dama", "Pues la mamá no le ayudo en nada, los está perjudicando más", "Ay señora no los ayude ja ja", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Por otro lado, hay otros usuarios que aseguran que esta señora que aparece en el video no es la verdadera madre de Yahritza y Su Esencia,