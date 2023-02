Presumen suicidio en caso de mujer que falleció calcinada en Torreón

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que hasta el momento se presume que la mujer que falleció calcinada en un domicilio de Torreón, habría atentado contra su propia vida, no obstante, aún no concluye la carpeta de indagación.

Gerardo Márquez, fiscal de la dependencia, indicó que tras la localización, se observó que presentaba huellas de violencia en las muñecas, no obstante, se presume que habrían sido autoinflingidas.

“Las huellas que presenta son las que tiene en las manos, se asume, sin asegurarlo aún que fue por el rompimiento de los cristales y de las pantallas de televisión, así como cristales”, dijo.

Indicó que hasta el momento no se descarta el feminicidio, pero aún no concluye la indagación, no obstante, se encamina a un suicidio.

“Hay antecedentes de atención psiquiátrica en días pasados y así lo asumen los familiares”, dijo.

Señaló que hasta el momento la necropsia ha arrojado muerte por asfixia.

Fue la mañana de hoy que se dio a conocer que una mujer fue localizada sin vida dentro de una vivienda de la colonia Villas de la Hacienda, en Torreón; el reporte inicial indicaba que se trataba de un incendio, aunque al arribo de las autoridades, en el domicilio se encontró sangre, y a la fallecida así como la totalidad de los muebles y electrodomésticos destrozados.