'Préstenmelos, a ver si no pueden con ellos'

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, dijo que el tema de la violencia entre los jóvenes afuera de las escuelas es un tema total y delicado y que por parte de su gobierno ya han tenido reuniones con los padres de familia, con los directores de los planteles y con las dependencias de seguridad, consejos y organismos involucrados, pero que no van a estarse peleando con ellos.

Mencionó que su gobierno aplicará sanciones mas duras y que incluso, dependiendo el caso, podrían juzgar a los menores con las mismas sanciones que se juzgan a los adultos.

"Ya vimos las consecuencias, ya hubo un muerto en el Estado de México y no queremos que eso suceda aquí y no vamos a seguir teniendo pláticas y pláticas. Si siguen con esa práctica de pelearse afuera de los planteles, entonces sí me voy a ver obligada a dar la instrucción de que se les detenga y que se les juzgue como adultos porque no podemos permitir que se sigan peleando y que al rato, Dios no lo quiera, aquí en Gómez Palacio tengamos una muerte por eso", dijo la alcaldesa.

La edil pidió a los directores de las escuelas, a los padres de familia y a los mismos muchachos, que acaten las instrucciones y las pláticas que les están dando tanto de Seguridad Pública como de otras instituciones y organismos involucrados.

"Hay directores que se quejan con el comandante y le dicen que no pueden con los muchachos y yo les digo 'préstenmelos un ratito a ver si no pueden con ellos'. Yo creo que sí podemos y tenemos que hacerlo y en el primer caso que tengamos un desacato, vamos a actuar de una manera más seria a ver si es cierto que no hacen caso", dijo la alcaldesa.

En el último mes ha habido 17 casos de menores infractores en Gómez Palacio según lo que informó el director de Seguridad Pública, Ivan Torres, y dijo que están en edades de entre 12 a 16 años. También dijo que las multas para menores infractores rondan de los 2 mil 500 a los 8 mil pesos.

El director dijo que en Gómez Palacio ya han tenido detenciones de menores que se lían a golpes en el exterior de las instituciones educativas por lo que se está realizando un despliegue a la hora de la entrada y a la hora de la salida con el fin de inhibir la violencia escolar, principalmente en las secundarias.

Dijo que en estos casos los padres también son acreedores a una sanción económica por parte del juez calificador y que se han visto mucho estos casos en la escuela Dolores Campillo y también en el Cetis 88.

Habló de un plan piloto que se llama "cadetes auxiliares", y que se llevará a cabo una vez que los regresen del periodo vacacional y que consiste en pláticas y entrenamiento por parte del comandante de policía, quien les dará además de acondicionamiento físico, instrucciones de otras actividades, "con el fin de canalizar sus energías de una mejor manera", dijo Torres.

'Debemos trabajar en recuperar los valores'

El coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de La Laguna de Durango, Gerardo Ibarra Rodríguez, consideró necesario que la sociedad en conjunto se ponga a trabajar en la recuperación de los valores, para que situaciones como las de acoso escolar o peleas entre estudiantes sean debidamente atendidas y se pueda incidir en la desaparición de estas prácticas.

Destacó que este tipo de problemáticas "no se las podemos dejar al gobierno, ni esperar a que sea este el que resuelva", al señalar que desde el seno familiar debe modificarse la escala de valores, fomentando el respeto y la tolerancia entre los niños y adolescentes.

Consideró además que es grave el nivel de descomposición en los hogares, con situaciones como las adicciones, el acoso escolar y los retos que se fomentan a través de las redes sociales en los que se atenta contra la integridad de las personas.

"Gracias a las redes sociales hoy tenemos acceso a cosas muy buenas, pero también a cosas negativas y es en esta parte donde debemos trabajar con los jóvenes, desde la familia con la recuperación de los valores que se han perdido, como sociedad debemos ponernos a trabajar porque no podemos dejar que esta situación siga creciendo", según indicó. (Con información de María Elena Holguín).