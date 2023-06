Presentarán proyecto de ISSSTE San Pedro

Presentarán un proyecto ejecutivo que permita la remodelación y ampliación de la Clínica Hospital del ISSSTE de San Pedro de las Colonias, Coahuila. También se regularizará lo referente a los recursos humanos, por lo que, de inicio, Nivel Central avaló cubrir seis plazas.

El director general del Instituto, Pedro Zenteno Santaella, indicó que la unidad médica tiene más de 45 años de existencia y que la infraestructura presenta condiciones de deterioro importantes, además de que la derechohabiencia creció de 3 mil a 30 mil usuarios.

El funcionario federal hizo un recorrido por la clínica y dijo que se requiere toda una reingeniería.

"Cómo muchas de nuestras clínicas, desgraciadamente pues ya tiene más de 45 años y pues con un abandono terrible los servicios básicos", apuntó. Dio a conocer que, en esta clínica, no hay calderas en funcionamiento y que no funcionan dos bombas, de tres. Además de que el sistema drenaje está en malas condiciones; hay sarro en las tuberías.

Mencionó que el área de cocina es insuficiente y que las estufas "son de museo, aunque no lo crean, esa es la realidad, así nos dejaron al ISSSTE, pero no es queja, pero hay que decirlo porque luego se olvida. No trae uno la varita mágica para decir 'aquí vino ya el director y ya se arregló', no, pero es importante venir, ver, constatar y dar la instrucción, y lo más importante es regresar, porque orden dada, no supervisada, vale pa' dos cosas, pa' nada y pa' pura chingada".

"Esa es la instrucción que ha dado el presidente de México, a ras de tierra conocer la realidad para poder tener claridad y resolver a corto, mediano y largo plazo las grandes necesidades que tenemos", dijo.

Agradeció al personal de salud y de mantenimiento de la clínica pues si no estuviesen "estaríamos en condiciones peores".

El director general del ISSSTE también estuvo en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del municipio de Francisco I. Madero, donde instruyó la contratación de un médico, enfermera y un despachador de farmacia a fin de ampliar el servicio y optimizar la atención de 7 mil 191 derechohabientes.

El funcionario federal estuvo recientemente en la Comarca Lagunera para supervisar los avances de la obra del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE de Torreón y de ahí, se trasladó a San Pedro de las Colonias y a Francisco I. Madero para recorrer las distintas unidades de salud que tiene el Instituto.

Las visitas de Zenteno Santaella a La Laguna se han hecho de forma mensual desde enero de este año.