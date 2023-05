Presentan torneo de golf y pádel en Club Campestre Torreón

El Club Campestre Torreón presentó ayer la Primera Copa por Equipos de pádel y golf, además de la tercera edición de la Copa Campestre Femenil por Equipos, que se llevarán a cabo del 19 al 24 de junio en las instalaciones del tradicional club de La Rosita.

El peculiar torneo que conlleva dos disciplinas, constará de equipos integrados por cuatro integrantes, mismos que deberán participar por igual en pádel y en golf.

En el caso del pádel, éste se llevará a cabo del lunes 19 al miércoles 21 de junio en su fase regular, que comenzará a partir de las 18:00 horas cad día, mientras que la fase final se disputará el jueves 22 a partir de las 17:00 horas.

Por su parte, el torneo de golf en su modalidad A- Go Go tendrá su salida el viernes 23 del presente mes, a partir de las 12:00 del mediodía, teniendo premios a quienes consigan un “Hole in One” y a los mejores "O' yes” dentro de la competencia.