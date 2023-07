Presentan cría de tigre en Zoológico de Culiacán; buscan nombre para el pequeño felino

Una cría de tigre que nació hace 2 meses en el Zoológico de Culiacán, el cual se volverá un atractivo más para los niños que acudan a los cursos de verano, tiene que ser alimentado por personal especializado ya que la madre, no generaba la leche suficiente para amamantarlo.

Diego García Heredia, director del Zoológico explicó que los padres de este cachorro son adultos con más de diez años de vida, una gran parte de ese tiempo, se han mantenido en buenas condiciones en espacios acondicionados.

Señaló que se prepara una dinámica para recibir propuestas para bautizar al pequeño que se encuentra en perfectas condiciones de salud, en cuanto a peso, tamaño y pelaje, por lo que éste podrá ser admirado de cerca, a partir del próximo lunes, cuando salga a tomar el sol en un área especial.

Indicó que el parto que tuvo lugar el pasado 17 de mayo no presentó complicaciones, pese a que la madre, durante su cautiverio en este parque no había presentado un embarazo, por lo que se presume que esta situación incidió a que ella no genere el suficiente alimento para su cría.

García Luna externó que este nuevo ejemplar de tigre de bengala se convertirá en un nuevo atractivo para los niños que asistan a los cursos de verano que se ofrecen, en los que se les habla de la fauna y el cuidado, no solo del medio ambiente, sino de todos los animales.

El nacimiento de este pequeño cachorro, apuntó, es el resultado del trabajo que se tiene, no solo en la conservación, sino reproducción de los animales, asistidos por personal calificado en su manejo.