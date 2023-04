Presentan a Pablo Repetto con Santos Laguna

Esta tarde, las tribunas del Territorio Santos Modelo fueron el escenario perfecto para la presentación del nuevo timonel de los Guerreros: Pablo Repetto fue presentado ante los medios de comunicación y aficionados de Santos Laguna.

Desde el primer momento, el charrúa comentó su sentir acerca de llegar a la institución albiverde, donde aseguró que será un nuevo reto en su carrera y que viene a Torreón para hacer cosas importantes con el club: “para mí es un orgullo estar en Santos Laguna. Ojalá pueda devolver toda esa confianza que me dan con trabajo, y a partir de ahí con los resultados que todos queremos. Fue muy rápida mi llegada, hicimos todo porque queremos revertir este momento que no es el mejor, así que todos juntos tenemos que poner a Santos en los lugares en los que está acostumbrado”, aseguró.

De igual manera, el entrenador, quien estuvo acompañado en su presentación por Dante Elizalde, presidente ejecutivo de los Guerreros , y Braulio Rodríguez, Director de Gestión Deportiva, destacó que una de sus virtudes es saber trabajar con las fuerzas básicas, ya que es algo que no desconoce: ““Para mí no es nada nuevo, es algo que me gusta, pero como todo, se necesita un proceso, y por más que tenga esas experiencias anteriores no quiere decir que van a jugar todos los jóvenes”.

Más información mañana en la edición impresa