Presentan 92 denuncias contra exfuncionarios

Se presentaron 92 denuncias contra exfuncionarios, principalmente de la pasada administración, por irregularidades detectadas en auditorías, por el ejercicio de recursos federales, informó la secretaria de la Contraloría del Estado, Tania Julieta Hernández Maldonado.

"Afortunadamente ya integramos en el tema federal las denuncias correspondientes, fueron 92 las que se integraron y se presentaron en la Fiscalía General de la República, de manera específica en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate la Corrupción; hemos estado integrando todavía algunas aquí en la Fiscalía del Estado, esto va respecto al recurso estatal", indicó.

Expuso que se buscará fortalecer la prevención para evitar que se llegue a los próximos ejercicios fiscales con observaciones, "sí tenemos nosotros el compromiso como administración y trabajando de manera preventiva para evitar posibles observaciones o posibles situaciones en cuanto al mal manejo de recursos públicos", indicó.

En tal sentido, agregó que esta cifra de denuncias podría incrementarse, aunque ya son la mayoría y, de estas 92 denuncias, el 80 por ciento ya fueron ratificadas.

Estableció que a través de la Contraloría Social se busca privilegiar las denuncias ciudadanas.

"Sí hemos tenido señalamientos, hemos actuado en el momento que corresponda o a veces a través de estas mismas denuncias que luego todavía no se siente la confianza de poderlo hacer de manera pública, lo hacen de carácter anónimo, pues sí, darle seguimiento y nos ha dado indicios, es de ahí donde hemos partido en algunos usuarios simulados", comentó.

Asimismo, se han hecho recomendaciones a las dependencias para que tengan elementos para prevenir delitos y puedan mejorar sus funciones.

"La denuncia ciudadana no se ha incrementado en un porcentaje importante; sin embargo, sí ha habido el tema de más acercamiento a la dependencia de manera directa, cosa que no había; antes era más en los buzones, en el correo electrónico o a través de redes sociales, entonces el número puede fluctuar más o menos no sé un 10, 20 por ciento; sin embargo, el que ya sea de manera presencial, el que el ciudadano se quiera estar acercando, el que señale, eso sí se ha incrementado", complementó.

Reconoció que aún falta mucho por hacer, pero se trabajará por recuperar la confianza de la ciudadanía.