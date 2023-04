Alan Estrada nos presenta La Usurpadora, una película atípica

El actor y cantante, Alan Estrada, se encuentra más que feliz porque este miércoles llegará a las salas de cine la película, La Usurpadora, que él protagoniza junto a Isabella Castillo, Alejandra Guzmán, Susana Zabaleta y más estrellas.

Alan habló con El Siglo de Torreón acerca de este largometraje, en el que la música es vital, y además aprovechó que en un futuro le gustaría hacer un video de Alan x el Mundo en la Comarca Lagunera.

"Aprovechen los que siguen de vacaciones. Pueden ir en familia, se van a divertir mucho, es una película atípica. Es una historia que todos conocemos contada con la música que todos conocemos".

En ese sentido, Alan mencionó que el soundtrack que acompaña al largometraje dirigido por Santiago Limón es, "una verdadera joya".

"Está muy buena la música. Hay canciones que no solo nos representan como comunidad latina, sino que forman parte del soundtrack de toda una generación. Tenemos unos rolones que ayudan a contar esta historia durante dos horas".

Vía telefónica y en plena promoción de la película, Alan dio a conocer que ésta se encuentra inspirada en la telenovela La usurpadora que protagonizó la venezolana Gabriela Spanic.

"Es una adaptación del melodrama con sus variaciones obviamente y traída a 2023. Ahora que se estrenó en Estados Unidos nos fue muy bien y esperamos que ocurra lo mismo aquí en nuestra República Mexicana".

En la trama del largometraje, Alan Estrada encarna a "Carlos Daniel".

"Él es el esposo de 'Victoria' (Isabela), que luego me la cambian por 'Valeria' sin que me dé cuenta. Esa persona, que es muy buena, hace que todo cambie".

Algo de lo que también se siente orgulloso Alan, es de las locaciones en las que se realizó el filme.

"Hicimos la película en 2021 en nuestro país. Se hizo en lugares espectaculares como Tequila, Jalisco; CDMX y el Estado de México. Fue un proceso largo de realización porque es una película musical".

En la charla, Estrada manifestó que el principal objetivo de la película es que el público se entretenga al máximo al verla.

"Es una cinta de dos horas de entretenimiento puro, no tiene otra pretensión. Es una película que al final te contagia de buen humor, sales feliz y contento y eso es lo que queremos que ocurra".

Por otro lado, Estrada manifestó que se siente orgulloso de la trascendencia que ha logrado su obra de teatro, Siete veces adiós, que recién estuvo en Torreón con gran éxito.

"La verdad estoy feliz con la gira. Me alegra mucho que la gente de la Comarca Lagunera haya ido a verla al Teatro Nazas, donde yo estuve hace muchos años con Hoy no me puedo levantar. Saber que le gustó me llena de felicidad".

Estrada mencionó que desea que la puesta en escena logre trascender fronteras.

"Nos encantaría que la historia de Siete veces adiós llegue a más y más lugares".

Estrada tenía que seguir promocionando el filme, por lo que antes de colgar la llamada mencionó que le gustaría hacer un video de Alan x el mundo en Torreón.

"Sigo haciendo Alan x el Mundo, sigo viajando. Me falta hacer un Alan x el Mundo en Torreón, ojalá y lo pueda hacer".