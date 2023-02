Preparan segundo Estatal de Pádel en Clubstito

Las impecables canchas de El Clubsito serán la sede del segundo Torneo Estatal de Pádel de Coahuila, avalado por la Asociación Fundadores del Pádel Coahuila (Fupaco) y por la Federación Mexicana de Pádel (Femepa), a celebrarse del 22 al 26 de febrero próximos.

Tras un exitoso inicio del calendario de competencias oficiales, con el primer Estatal que se disputó semanas atrás en las estupendas instalaciones de Pádel One Club, ahora las acciones se trasladarán a Clubsito, donde Fernando Martínez Schmidt y Josué Sánchez serán los anfitriones en la administración del torneo.

El gran atractivo del certamen es que repartirá puntos para el ránking nacional, de cara a elegir a quiénes se clasificarán a torneos de gran relevancia, como el Circuito Nacional de Infantiles y Juveniles Futuras Promesas Mackstärke México 2023, el Circuito Nacional de Mayores Slazenger Pádel México 2023 y el Circuito Nacional de Veteranos.

En Infantil y Juvenil participarán las categorías: Sub 23 y menores, Sub 18 y menores, Sub 16 y menores, Sub 14 y menores, Sub 12 y menores, además de Sub 10 y menores, todas en las ramas varonil y femenil. Por su parte, en Veteranos jugarán las categorías: Open Mixto (para mayores de 35), 35 y mayores, 40 y mayores “A”, 40 y mayores “B”, 45 y mayores, 50 y mayores “A”, 50 y mayores “B”, además de 55 y mayores, pensadas en generar una competencia leal e igualitaria, también en ambas ramas.

Además, en categorías de Mayores se disputarán desde Primera hasta Quinta Fuerza, así como la estelar, Open, esperando en todas las divisiones una estupenda competencia para determinar a los campeones y poseedores de la mayor suma de puntos para el ránking de la Femepa. Las inscripciones siguen disponibles y han contado con una gran respuesta, pero se solicita a los jugadores que se registren cuanto antes, pues el lapso para apuntarse vence el próximo domingo 19 de febrero; las inscripciones se realizan directamente en la app de la Femepa.