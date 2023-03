Preparan estrategia para reparar fugas de agua en Torreón

El Municipio va por una segunda estrategia en términos del agua potable, relativa a la recuperación de las fugas que se han incrementado desde que se inyectó un mayor volumen a la red con la apertura de nuevos pozos.

El alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que son cerca de 800 litros por segundo lo que se pierde en fugas y se lograron recuperar cerca de 100 el año pasado, además de que se requiere renovar cerca de 2 mil 800 kilómetros de tubería, que prácticamente son todos los que tiene la ciudad de Torreón.

Indicó que van por una segunda estrategia de agua y que los pormenores se darán a conocer más adelante, esto luego de que el año pasado se desarrolló un plan de 12 acciones para atender la crisis del agua. En esta ocasión, se focalizará en las fugas.

PROYECTO

El edil refirió que cada kilómetro tiene un costo de un millón de pesos y que no se requiere reponer la totalidad, pero indicó que sí es una inversión importante la que se necesita y el Municipio no alcanzaría en recurso para lograrlo, por lo que es importante que la Federación se ocupe y se preocupe por temas del agua, esto en el marco del proyecto federal Agua Saludable para La Laguna y la visita que se prevé para hoy del presidente de la República.

Cepeda González señaló que las zonas más graves en Torreón son el segundo cuadro y parte del poniente. Recordó que ya va en su segundo año de gobierno y que siguen a la espera de que se concrete el recurso para los municipios de parte de Agua Saludable.

"Apoyamos el proyecto y esperemos que se consolide", dijo, "tenemos una buena relación (con el gobierno federal), pero yo no he sido invitado a una sola reunión que tenga que ver con el proyecto de Agua Saludable, salvo algunas que me invitó el gobernador (Miguel) Riquelme para acompañar, oficialmente no tengo ninguna invitación".

En relación a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la región, el alcalde celebró que exista un seguimiento al avance del proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna, al considerar que todo lo que sea en beneficio de esta zona es bienvenido.

"En el tiempo y en el momento que sea, qué bueno que funcione, hasta ahorita, lo que hemos tenido que hacer nosotros es trabajar por cuenta propia, me refiero con esfuerzos compartidos, pero al final nosotros seguimos con la estrategia para poder proveer del vital líquido a Torreón, para todas las personas y por supuesto, para la industria también", expresó.