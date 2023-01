Preparación a tope para enfrentar al 'hermano' Atlas este jueves

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación de cara al partido de mañana ante los Rojinegros del Atlas, para lo que ayer realizaron un entrenamiento matutino en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo.

Con par de victorias consecutivas, el equipo albiverde trabaja con tranquilidad en su cuartel general y preparan a tope el compromiso con el que pondrán en marcha la cuarta jornada del torneo, en el que ya están al acecho de las primeras posiciones.

Para hoy, el plantel albiverde tiene programado un entrenamiento ligero por la mañana, para luego de tomar sus alimentos en TSM, emprender el viaje vía aérea hacia Guadalajara, donde descansarán para declararse listos rumbo al duelo ante su equipo “hermano”, que cuenta con gran cantidad de exsantistas.

‘DEDOS’ AL ATAQUE

Uno de los elementos importantes de la defensiva santista en el arranque del torneo, ha sido Raúl “Dedos” López, quien de inmediato se adaptó al equipo y a la idea futbolística de Eduardo Fentanes:

“Estoy muy contento porque el grupo me ha recibido muy bien desde el día en que llegué. Es un grupo muy joven, muy bueno, que te hace sentir en casa desde el primer día y la verdad es que me he sentido muy bien en estos tres partidos”, dijo López, en conferencia de prensa posterior al entrenamiento de ayer.

Al estar por cumplir 30 años de edad, López es consciente de que le toca aportar más allá de la cancha, ya que su trayectoria le convierte en una de las referencias a considerar por los jugadores más jóvenes del club:

“Por la edad y por la trayectoria que he tenido, tengo que asumir ese rol de la experiencia, de ayudar a los jóvenes del club, que son muchos canteranos y debemos ayudarlos a crecer, además de aportar a la competencia interna del grupo”.

Raúl está ubicado entre los líderes de la Liga MX en la estadística de centros enviados desde la banda derecha, logro conseguido gracias a las asignaciones ofensivas que le ha puesto el entrenador y que el propio jugador acepta con agrado:

“He disfrutado mucho estos tres partidos con el equipo, he regresado un poco al nivel que me gustaba de atacar más, tener esa libertad que el profe Fentanes nos da como laterales a Omar (Campos) y a mí, que nos sumemos mucho al ataque, que usemos ese ida y vuelta, la verdad es que me he sentido muy cómodo con el sistema del profe Fentanes”, dijo.

“El equipo viene trabajando muy bien desde el torneo pasado, tiene una idea clara de juego y ahora toca reafirmarlo en este torneo, pasar entre los cuatro primeros para avanzar directo a los cuartos de final, creo que el equipo se adapta muy bien a la idea del profe Fentanes”, complementó.

CANCHA DIFÍCIL

Los Guerreros se enfilan a su segundo partido consecutivo en calidad de visitantes, al que llegan con gran ánimo luego de obtener los más recientes seis puntos en disputa, pero de ninguna manera pretenden caer en excesos de confianza:

“Nos da mucha confianza el sumar tres puntos en Mazatlán, de visita, ahora viene otro partido fuerte contra Atlas, en el Jalisco, que es un equipo fuerte, va a ser un buen partido para nosotros mantenernos en los puestos altos, sumar tres puntos. Venimos muy motivados para hacer un gran partido el jueves”.

Cuestionado sobre el mal estado de la cancha del estadio Jalisco, donde los Guerreros jugarán mañana, el defensa lateral descartó que ello pueda representar una desventaja para Santos, aunque también espera que el terreno de juego esté recuperado:

“Nos tocó estar en el estadio Jalisco en la Copa Sky, entonces estaba muy fea la cancha, al parecer ya mejoró un poco en estas jornadas, esperemos que esté un poco mejor la cancha para adaptarnos y no tener pretextos, aunque eso es algo que podría jugar en contra de los dos equipos, es igual, así que no nos preocupa”, afirmó.

LA DEFENSIVA

En el desarrollo de partidos anteriores, Santos ha pasado de jugar con dos, a tres zagueros centrales, lo cual tiene bien entrenado el equipo y les representa una ventaja, aseguró López:

“Es una variante más que tiene el equipo, como se ha observado en algunos partidos, pasamos a línea de cinco, aunque nuestro parado es de cuatro, cuatro, dos, tenemos variantes que podemos usar si necesitamos ser más ofensivos o cerrar el partido. Pero siempre vamos a procurar mantener nuestro sello, que es ser un equipo ofensivo”. “Mantener el cero atrás es muy importante, contra Pumas lo obtuvimos, pero contra Mazatlán no, también “Charly” (Carlos Acevedo) hizo una gran labor en la portería contra Mazatlán, salvó muchas, pero debemos mantener un orden, sin renunciar a nuestro juego, que es muy ofensivo. Santos se ha caracterizado por ser de las mejores ofensivas en los últimos torneos, debemos seguir con esa mística del equipo, teniendo un orden atrás, tapar los centros y si no se pueden tapar, estar bien parados en las marcas”, agregó el exDiablo del Toluca.

Cuestionado sobre la rivalidad que se ha gestado en los años recientes entre Santos y Atlas por tratarse de equipos propiedad del mismo grupo empresarial, “El Dedos” señaló que este partido:

“Hay que encararlo como un equipo más, siempre viendo que es el partido más importante porque es el que nos toca esta semana, no pensar que en la próxima semana viene América, solo debemos pensar en Atlas, que hoy es el partido más importante para nosotros, porque nos permitiría llegar a nueve puntos y mantenernos en la parte alta de la tabla”.

‘RONI’, OPERADO

Mediante un breve comunicado de prensa, el Club Santos Laguna dio a conocer que el versátil futbolista Ronaldo Prieto fue sometido a una intervención quirúrgica, aunque no señalaron el tiempo estimado en el que podría regresar a las canchas. “El jugador Ronaldo Prieto fue sometido a una artroscopia en la rodilla derecha, debido a una plica mediopatelar”, informó el club, agregando que se brindarán informes oportunos sobre su evolución médica.