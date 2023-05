Preocupa poco avance en violencia de género

Estuvo en Durango la Comisionada Nacional de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, para entregar al Gobierno del Estado los resultados del tercer informe por la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que se mantiene activa desde el año 2018.

En tal sentido, entre las conclusiones de dicho informe plasmadas en el documento, se hace referencia a que Durango solamente ha cumplido con una de las 27 medidas recomendadas.

"A partir del análisis en su conjunto de las acciones descritas por parte del estado de Durango, el GIM (Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario) reconoce el trabajo realizado y las acciones reportadas que tienen impacto en el avance y en los resultados de las medidas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; sin embargo, se continúa identificando poco avance en el cumplimiento de las medidas o acciones reportadas que se encuentran de manera aislada con el objetivo de las medidas. Además, la falta de envío de evidencias que imposibilitan contar con un sustento para el análisis que permita valorar el nivel de cumplimiento de las medidas", establece el documento.

En total se habían emitido por el GIM, 27 medidas, de las cuales, únicamente una ya fue cumplida en su totalidad, cuatro están en proceso de cumplimiento, 15 están parcialmente cumplidas y siete no cumplidas.

Asimismo, se emitieron dos resolutivos, uno no cumplido y otro en proceso de cumplimiento; además de cuatro propuestas del informe que no se relacionan con las medidas de la declaratoria, de las cuales dos no se cumplieron, una fue parcialmente cumplida y una está en proceso de cumplimiento.

"En ese sentido, el GIM externa su preocupación en relación con la falta de avances de las medidas respecto al dictamen anterior, por lo cual resulta urgente que el Gobierno del Estado fortalezca su coordinación estatal y municipal para la atención y seguimiento de las acciones que se llevan a cabo para el cumplimiento de las medidas", concluye el informe.