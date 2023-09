Preocupa operatividad de quintas en Lerdo

Luego de que el Cabildo aprobó por unanimidad el trámite para una nueva quinta en Villa Jardín, los regidores expusieron su inquietud por regular la manera en la que operan estas quintas, cuya característica principal es que cuentan con alberca.

Lo anterior fue a partir del cambio de un uso de suelo de H4 habitacional a C- Comercio para una quinta ubicada en avenida Dalias s/n esquina con calle Claveles de la colonia Villa Jardín. Es una superficie de 152 metros cuadrados. El dictamen fue aprobado también por unanimidad por la Comisión correspondiente.

Al respecto, la regidora de Morena, Georgina Solorio, comentó que este tipo de negocios en muchas ocasiones perturban a los vecinos por el ruido: "mi voto será a favor pero le pido presidente, que pida a las dependencias que atiendan las quejas ciudadanas cuando exceden decibeles y el horario", dijo.

La regidora panista Salomé Elyd Sáenz, mencionó que le preocupa que se otorguen demasiados permisos para negocios de quintas y que en su mayoría tienen albercas; "Aunque se puede comprar el agua en pipas, eso no nos asegura que no haya mucha explotación de agua cuando en otros lados no la hay. Yo quisiera saber si puede haber un límite de quintas con albercas, que se pueda determinar para que ya no siga sucediendo esta situación".

El regidor de Morena, Gerardo Medrano, comentó que si bien es cierto, no se puede limitar el derecho de la persona de colocar una quinta en su propiedad sí es necesario regular estos negocios por el tema del agua que se utiliza y exigir que las quintas tengan de forma obligatoria el equipo de hidrolavado; "Creo que no sale muy caro y es de beneficio, porque se cambia cada dos o tres años el agua".

Los regidores de Lerdo expusieron su inquietud por regular la manera en la que operan estas quintas.

