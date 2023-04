Preocupa la salud del hijo de Camilo Sesto

Desde que murió Camilo Sesto, en 2019, su único hijo ha dado de qué hablar por episodios que han dejado al descubierto sus problemas con sustancias tóxicas y con la depresión, situaciones que actualmente lo tienen muy mal, así lo reveló su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, quien se mostró desesperada por no saber cómo ayudar a su hijo.

Camilo compartió el fin de semana unas fotografías que prendieron las alarmas de los cibernautas que lo siguen, pues en dichas instantáneas aparece desaliñado, demacrado y con una de las pelucas de su padre.

Aunque las fotos ya fueron borradas de sus redes, sus seguidores le escribieron palabras de aliento y le dieron consejos animándolo a que sí puede salir del mundo de las drogas; a finales del 2021 tuvo un accidente en bicicleta que lo mantuvo hospitalizado por un tiempo, y aunque bajó mucho de peso porque su cuadro se complicó, es ahora su peor momento, según señaló su madre al programa Fiesta.

¿Cuál es el estado real de Camilo Blanes?

El programa Fiesta reportó que Camilo Blanes ha salido de su casa en varias ocasiones, pero su comportamiento ha sido extraño, pues en una de ellas llevaba una pistola de juguete de bolas de goma, la cual accionó en contra de una reportera, en otra ocasión salió en ropa interior subido a un patinete eléctrico con el que dio una vuelta alrededor de su domicilio.

La madre del llamado Camilín, lamenta que su hijo se esté destruyendo y ella no pueda hacer algo para impedirlo, pues al ser Camilo un adulto, ella ya no sabe cómo ayudarlo.

"Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante. Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás", expresó.

Lourdes Ornelas reveló que su hijo no deja que se acerque a él y no le permite entrar a su casa: Es adulto y no se puede hacer nada, lamenta, y afirma que su hijo está en su peor momento; considera que Camilo, de 39 años, no está consciente de sus actos, y que sin duda nunca antes había llegado al punto en el que se encuentra ahora.

"Desconozco a esta persona, ya no puedo hablar con él. Nunca había llegado a este punto de inconsciencia o no sé cómo llamarlo", lamentó.