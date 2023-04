Preocupa embates a instituciones

La supuesta declinación de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa que limita facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no es suficiente ni es señal de confianza para los organismos de la sociedad civil que continuarán con su estrategia de defensa que inició con el INE.

Ante los embates que desde el Gobierno federal se han iniciado también en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las agrupaciones incluirán a este organismo autónomo en su lucha por proteger a las instituciones, dijo la presidenta nacional de Poder Ciudadano, Gabriela Sterling.

Representantes de diversas agrupaciones dieron a conocer su molestia con los partidos políticos, al cuestionar que hace algunos meses firmaron el compromiso de moratoria constitucional y recientemente promovieron la iniciativa de reforma al TEPJF.

"Cómo pretenden ganar la confianza y nuestros votos si no son capaces de cumplir sus promesas", dijeron.

Por este motivo, entregaron un manifiesto a los diputados de todas las fracciones, así como a los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Morena, PT y Verde, en el cual expresan que observan con suma preocupación la iniciativa "que pretende quitarle facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para decidir temas relativos a las acciones afirmativas y acciones u omisiones de los órganos de gobierno del Congreso de la Unión, resoluciones sobre la vida interna de los partidos, restringir las facultades del Tribunal sobre el alcance de la interpretación de las leyes y derechos humanos".

Consideraron que con los procesos electorales de Coahuila y Estado de México en marcha y el inminente inicio del proceso de 2024 para renovar la presidencia de la República, es impertinente llevar a cabo una reforma que vulnera la efectividad del Tribunal para cumplir con sus funciones.

"Al igual que como lo hicimos, exigiendo que el INE no se toca ahora decimos que el Tribunal tampoco se toca", señalaron, al manifestar que la supuesta cancelación de la iniciativa no es ninguna garantía, luego de que los mismos legisladores firmaron el compromiso de moratoria constitucional y no la cumplieron.

EVALÚAN DESEMPEÑO DE DIPUTADOS FEDERALES

Gabriela Sterling dijo que se está evaluando el desempeño de los diputados federales de La Laguna, y que en los próximos días se darán a conocer los resultados.

De entrada, dijo, no se pueden estar concretando únicamente a labores de gestoría, pues se les paga un salario bastante elevado y se les debe exigir que cumplan representando los intereses de la ciudadanía que los eligió.

"Está bien que entreguen sillas de ruedas y despensas, pero esa no es su función principal", dijo, al cuestionar la falta de iniciativas, propuestas e incluso su ausencia física en las sesiones, lo cual es lo mínimo que deberían hacer.

