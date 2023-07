Preocupa déficit de veladores en escuelas

José Guillermo Adame Calderón, secretario de Educación de Durango, dijo que están preocupados por el asunto de los robos en las escuelas públicas de educación básica y que por ello, ha tenido acercamiento con las Direcciones de Seguridad Pública, para que en este periodo vacacional se refuerce la vigilancia y el cuidado de los planteles sea eficiente. En cada ciclo escolar, los atracos se registran en mayor medida en Durango capital, Gómez Palacio y Lerdo.

El secretario aseguró que alrededor de un 80 por ciento de las escuelas primarias de nivel federal no cuentan con velador. "Seguimos batallando... y lo tenemos que decir, no hay que esconder nada, nos faltan veladores sobre todo en las escuelas federales, no tenemos plazas autorizadas de veladores, lo hemos solicitado al gobierno federal, pero en específico, la mayoría de las escuelas federales en educación básica no cuentan con velador", comentó.

El funcionario agregó que en las instituciones educativas del sistema estatal hay más veladores y que "no encuentro la razón, por qué la parte de plazas para velador se niega a su autorización, cuando es una necesidad latente en el sistema educativo estatal".

El pasado viernes 7 de julio concluyó el ciclo escolar 2021-2022 para 172 mil niños, niñas y adolescentes de mil 206 escuelas públicas y privadas de educación básica que son atendidas por 11 mil docentes en la Región Lagunera de Durango.

Los estudiantes iniciarán el nuevo ciclo escolar 2023-2024 hasta el próximo lunes 28 de agosto del año en curso por lo que en esta temporada, es cuando las autoridades educativas piden apoyo a las corporaciones policiacas, a los padres y madres de familia y a la ciudadanía en general para reportar cualquier irregularidad que observen en las escuelas.